Лікування має наслідки: з'явилися новини про здоров'я принцеси Уельської

Весь цей час Кетрін не з'являлася на публіці та зосереджена виключно на лікуванні та на своїх дітях. Стало відомо, що принцеса докладає всіх зусиль, щоб приховати дискомфорт, який вона відчуває під час проходження хіміотерапії.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

"На жаль, це стає все більш важким", — сказав інсайдер журналу National Enquirer. Інтенсивне лікування, спрямоване на знищення раку, тепер починає приносити "жахливі наслідки", стверджується, що Кейт має справу зі втратою волосся та ваги, цитує його слова radaronline.com.

Принц Вільям робить все можливе для свого батька Чарльза, який також проходить аналогічне лікування та для своєї дружини.

Король Чарльз III та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

"Він намагається бути опорою Кейт, одночасно піклуючись про дітей та виконуючи офіційні обов'язки", — йдеться у повідомленні.

Нещодавно стало відомо, що принц Вільям планує на початку червня вирушити у поїздку за кордон разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою. Повідомлялося, що це ще одна ознака, що принцеса Кейт одужує. Але, звичайно, це все поки що просто припущення.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що один із членів королівської родини замінить принцесу Уельську на деяких літніх заходах цього року.

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