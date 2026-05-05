Ліла Мосс з'явилася на Met Gala у золотій сукні "русалці" з оголеною спиною
23-річна Ліла Мосс відвідала Бал Інституту костюма Met Gala, що відбувся минулої ночі у Нью-Йорку.
Дочка супермоделі Кейт Мосс обрала для виходу на доріжку золоту сукню фасону «русалка» на тонких бретельках та з оголеною спиною від американського бренду Conner Ives. Волосся дівчини було зібрано частково в пучок, а частково розпущене, у вухах були сережки-висячки, а на обличчі легкий макіяж з акцентом на очі та трохи нюдової помади на губах.
Взута модель була в босоніжки на підборах, підібрані під колір її вбрання, а завершував її образ світлий манікюр та каблучка на вказівному пальці з каменем.
Нагадаємо, також ми розповідали, що британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі у сукні з пікантним декольте виблискувала на Met Gala 2026.