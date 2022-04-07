Лімузин, білі колготки та вульгарна сукня: яким було нью-йоркське весілля Марії Захарової

Якось у Мережу злили найганебніші знімки в житті російської політикині, зроблені в день її весілля.
Марія Захарова – офіційна представниця МЗС Росії, тобто особистість публічна та важлива. Проте славу вона завоювала собі не найкращу, адже багато хто неодноразово викривав її у відвертій брехні, хамстві та образах. Гострі заяви дипломатка часто писала на своїй сторінці у Facebook, а також одного разу опублікувала кілька особистих знімків зі свого весілля, які просто розірвали Інтернет.
Решту фото виклав фотограф Микола Комісаров, який це весілля знімав. 2016 року він дав інтерв'ю "Комсомольській правді", де розповів також, що після публікації Захарова йому загрожувала.
"Коли 7 листопада, у річницю весілля, вона розмістила одну з тих давніх фоток на Facebook, то кілька інших виклав і я - за принципом "означає, можна". Марія мені написала: "Хотіла тебе з'їсти з картоплею фрі, але порадилася з чоловіком, І той сказав: нехай буде", - розповів Комісаров.
Річ у тому, що весільний образ Марії був досить вульгарним і відверто без смаку: коротка атласна сукня, білі колготки, високі рукавички, зачіска з начосом та намальовані олівцем тонкі брови.
Доповненням до цього всього був білий лімузин, який орендувала пара та вульгарні пози на фото.
Чоловік Марії – підприємець Андрій Захаров. Вони одружилися 7 листопада 2005 року у Нью-Йорку, де тоді працювала жінка. Розпис відбувся у російському представництві. Захарова розповідала, що чоловік не жив у США, а просто прилітав до неї, щоби оформити шлюб.
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