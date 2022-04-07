Лімузин, білі колготки та вульгарна сукня: яким було нью-йоркське весілля Марії Захарової

Якось у Мережу злили найганебніші знімки в житті російської політикині, зроблені в день її весілля.

Марія Захарова – офіційна представниця МЗС Росії, тобто особистість публічна та важлива. Проте славу вона завоювала собі не найкращу, адже багато хто неодноразово викривав її у відвертій брехні, хамстві та образах. Гострі заяви дипломатка часто писала на своїй сторінці у Facebook, а також одного разу опублікувала кілька особистих знімків зі свого весілля, які просто розірвали Інтернет.

Весілля Марії Захарової / kp.ru

Решту фото виклав фотограф Микола Комісаров, який це весілля знімав. 2016 року він дав інтерв'ю "Комсомольській правді", де розповів також, що після публікації Захарова йому загрожувала.

"Коли 7 листопада, у річницю весілля, вона розмістила одну з тих давніх фоток на Facebook, то кілька інших виклав і я - за принципом "означає, можна". Марія мені написала: "Хотіла тебе з'їсти з картоплею фрі, але порадилася з чоловіком, І той сказав: нехай буде", - розповів Комісаров.

Весілля Марії Захарової / kp.ru

Річ у тому, що весільний образ Марії був досить вульгарним і відверто без смаку: коротка атласна сукня, білі колготки, високі рукавички, зачіска з начосом та намальовані олівцем тонкі брови.

Весілля Марії Захарової / kp.ru

Доповненням до цього всього був білий лімузин, який орендувала пара та вульгарні пози на фото.

Весілля Марії Захарової / kp.ru

Чоловік Марії – підприємець Андрій Захаров. Вони одружилися 7 листопада 2005 року у Нью-Йорку, де тоді працювала жінка. Розпис відбувся у російському представництві. Захарова розповідала, що чоловік не жив у США, а просто прилітав до неї, щоби оформити шлюб.

Весілля Марії Захарової / kp.ru

Весілля Марії Захарової / kp.ru

Весілля Марії Захарової / kp.ru

Весілля Марії Захарової / kp.ru

Весілля Марії Захарової / kp.ru

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