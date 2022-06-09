Лише два слова: що сказала Єлизавета II, коли Меган і Гаррі попросили сфотографувати її зустріч з Лілібет

Лише два слова: що сказала Єлизавета II, коли Меган і Гаррі попросили сфотографувати її зустріч з Лілібет

Всі вже бачили фотографії маленької Лілібет – дочки принца Гаррі та Меган Маркл і знають, що королева Єлизавета II нарешті зустрілася зі своєю правнучкою особисто.

Зустріч ця відбулася у резиденції королеви у Віндзорському замку та минула у приватному форматі. Попри те, що Меган і Гаррі хотіли зафіксувати цю сімейну зустріч на фото, її Величність категорично була проти.

Лілібет та маленька принцеса Єлизавета

Стало відомо, що саме сказала монархиня парі, коли вони запропонували запросити на зустріч ще приватного фотографа. Однак королева сказала їм "немає шансів", коли її запитали про її думку з цього приводу. Природно, така категорична відмова відбулася через побоювання, що знімки проникнуть до американської преси, повідомляє Express. Немає жодних сумнівів, що у Netflix на ці знімки дуже чекали.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що день народження Лілібет відсвяткували на приватній вечірці у Фрогмор-котеджі, але невідомо, чи були там хтось із її королівських родичів. Точно був присутній фотограф Мішан Гарріман, він і зробив те портретне фото Лілібет Діани, яке у всіх на слуху.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

До речі, а ви помітили, що підрослого сина Арчі пара так і не показала? Цікаво чому?

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