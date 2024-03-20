Лише три слова: що сказала Анна Вінтур про весільну сукню Меган Маркл

Весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл відбулося 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Весільну сукню Меган розробила британська дизайнерка Клер Вейт Келлер, яка на той момент була креативною директоркою Модного французького будинку Givenchy.

Клер Вейт Келлер показує ескіз весільної сукні Меган Маркл / Фото: Associated Press

Створюючи весільне вбрання для майбутньої дружини принца Гаррі, Клер Вейт Келлер керувалася двома основними принципами – чистота та простота.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Сукня була максимально простою, на ній не було мережива та інших хитромудрих деталей. І хоча Меган звинуватили у тому, що вона повторила весільний образ першої європейської темношкірої принцеси, вбрання оцінила навіть головна редакторка американського Vogue Анна Вінтур.

Анна Вінтур / Фото: Associated Press

Говорячи про весільну сукню Меган, Анна сказала: "Вона була вишуканою, розкішною, дорослою. Я подумала, що вона мала фантастичний вигляд", — цитують редакторку журналісти express.

Також у сукні Меган був один секрет, про який не знала навіть наречена.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

У поділ її сукні дизайнерка вшила клаптик синьої тканини. І це був не просто шматок синьої тканини, а матеріал із сукні, в якій Меган з'явилася на першому побаченні з принцом Гаррі. Це був ідеальний особистий сувенір, який був таємно захований у сукні Клер Вейт Келлер.

Читайте також: