Лист до палацу: куди написати королеві Єлизаветі II, щоб отримати відповідь

Майбутні різдвяні та новорічні свята – чудова нагода, щоб написати листа королівській родині.

Раніше ми вже розповідали вам, як написати листа герцогині Кембриджській Кетрін так, щоб королівська особа або (швидше за все її помічники) вам відповіли.

Сьогодні ловіть адресу Її Величності королеви Єлизавети ІІ. Їй теж можна написати і, сподіваємося, вона вже знайшла людину, яку нещодавно шукала, і яка буде відповідальна за кореспонденцію у Букінгемському палаці.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Адреса Букінгемського палацу

Her Majesty The Queen

Buckingham Palace

London SW1A 1AA

Також за цією ж адресою ви можете написати листа королівській принцесі Анні та принцу Ендрю, герцогу Йоркському.

The Duke of York/The Princess Royal

Buckingham Palace

London SW1A 1AA

Нагадаємо, що королівську резиденцію, яка зараз є основною для Єлизавети II – Віндзорський замок – вже прикрасили до Різдва. Там встановили кілька ялинок і це має приголомшливий вигляд.

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