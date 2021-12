Лист до палацу: куди писати графу та графині Вессекським, щоб отримати листівку у відповідь

Графіня Софі та принц Едвард, герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

Щороку напередодні Різдва безліч шанувальників королівської родини у всьому світі пишуть їм листи та чекають на відповідь.

Відповіді зазвичай приходять. Не швидко, але приходять. Якщо ви вирішите написати королеві Єлизаветі II (а ми розповідали, як це зробити ось тут) або герцогині Кембриджській Кетрін, цілком можете отримати відповідь, або навіть листівку.

Також ви можете написати листа спадкоємцю престолу принцу Чарльзу та його дружині герцогині Корнуольській Каміллі.

Графіня Софі та принц Едвард з королевою Єлизаветою II / Associated Press

А ще ми знайшли для вас адресу графині Вессекської Софі та її чоловіка графа Вессекського Ендрю. Вони також є старшими членами британської королівської сім'ї та отримують багато кореспонденції.

Адреса графа та графині Вессекських

The Earl and Countess of Wessex

Bagshot Park

Bagshot

Surrey GU19 5PL

Зазвичай відповідь надходить за кілька місяців після Різдва.

