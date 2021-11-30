Лист до палацу: куди писати принцу Чарльзу та герцогині Каміллі, щоб отримати відповідь

Якщо ви ніколи не писали листів до королівського палацу, саме час спробувати.
Шанувальники британської королівської сім'ї щороку пишуть листи до Кенсінгтонського палацу або до Букінгемського і вітають королівських осіб з різдвяними святами.
Раніше ми розповідали, як ви можете написати королеві Єлизаветі II, принцесі Анні або герцогині Кембриджській та принцу Вільяму.
Також ви можете написати листа спадкоємцю престолу принцу Чарльзу та його дружині герцогині Корнуольській Каміллі.
Адреса Кларенс-хаус
HRH Prince of Wales/HRH Duchess of Cornwall
Clarence House
London SW1A 1BA
United Kingdom
Нагадаємо, що королівську резиденцію, яка зараз є основною для Єлизавети II – Віндзорський замок – вже прикрасили до Різдва. Там встановили кілька ялинок і це має приголомшливий вигляд. А ось Кларенс-хаус поки що не прикрасили, можливо, герцогиня Камілла прикрашатиме ялинку з дітьми, як це робить щороку.
Читайте також: