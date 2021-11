Лист до палацу: як написати, щоб вам відповіла герцогиня Кембриджська

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

А ви знали, що напередодні Різдва можна написати листа членам британської королівської сім'ї і отримати різдвяну листівку у відповідь?

Вже зовсім скоро герцогиня Кембриджська та принц Вільям, а також інші члени королівської родини представлятимуть свої різдвяні листівки. Саме про них і поговоримо сьогодні.

Шанувальники королівської пари щороку пишуть листи до Кенсінгтонського палацу, вітаючи сімейство з Різдвяними святами і Новим роком. Якось у виданні The Inspiration Edit навіть опублікували детальну інструкцію однієї з шанувальників подружжя, яка написала Кейт і Вільяму.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Associated Press

У замітці йдеться про те, що у Кетрін і Вільяма немає сторінки в Facebook, тому традиційний метод кореспонденції, мабуть, єдиний, як їм можна написати.

"При зверненні до Кетрін або Вільяма ви повинні використовувати титули "Ваша Королівська Високість" або "Дорога мадам". Звертатися до принцеси на її ім'я неприпустимо. Лист до королівської сім'ї повинен мати офіційний тон і не бути занадто персоналізованим, хоча ви можете розповісти їм трохи про себе з метою пояснення або надання контексту вашого листа. Не забудьте вказати зворотну адресу і закінчити лист словами "ваш щиро" або "дуже щиро", — йдеться в статті.

Адреса у герцога і герцогині проста:

The Duke and Duchess of Cambridge

Kensington palace

London

W8 4PU

United Kingdom

Про що буде лист, вирішувати тільки вам. Головне, що ви можете отримати не тільки відповідь, але і листівку. Багато шанувальників в Мережі діляться своїм досвідом і показують картки відповідей, які отримали від королівської пари.

Герцогиня Кетрін і принц Вільям з дітьми / Associated Press

До речі, а ви знали, що найбільш відповідальною в плані листування є королева Єлизавета II. Раніше вона сама переглядала всю кореспонденцію, що надходила на адресу Букінгемського палацу. Але зараз за неї це роблять придворні. І, звичайно, королева теж відповідає іноді на листи. Текст листа складають її помічники, а вона власноручно підписує їх.

