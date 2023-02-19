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Листи Діани, в яких вона писала про Чарльза та їхнє розлучення, продано за рекордну суму

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Час на прочитання
2 хв
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Листи Діани, в яких вона писала про Чарльза та їхнє розлучення, продано за рекордну суму

Принцеса Діана, 1995 рік / Фото: Getty Images

Особисті листи принцеси Діани, які вона писала двом своїм близьким друзям, продали на аукціоні, а виручені кошти відправлять на благодійність.

Повідомляється, що листи, які принцеса Діана писала своїм друзям Сьюзі та Тареку Кассемам, пішли з молотка за 170 000 доларів на аукціоні Lay's. Після аукціону заявили, що виручені кошти будуть передані благодійним організаціям, близьким до серця покійної принцеси Уельської.

(гортайте фото праворуч)

Видання People нагадує, що Діана надсилала листи Сьюзі та Тареку від 1994 по 1997 рік, а це були найскладніші роки принцеси, коли вона була на межі розлучення з Чарльзом.

Дуже близькі друзі Діани, перш ніж виставити листи на аукціон, заявили, що зберігали ці листи понад 25 років. Але ці листи це та відповідальність, яку вони не хочуть передавати далі своїм дітям. Тому ухвалили рішення виставити їх на аукціон та передати гроші на благодійність.

Принц Чарльз та принцеса Діана / © Associated Press
Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Associated Press

У цих 32-х листах Діана особливо часто говорила про те, наскільки вона нещасна. "Якби я рік тому знала, що мені доведеться пережити це розлучення, я б ніколи не погодилася. Це відчайдушно і потворно", — писала Діана 1996-го. Через кілька місяців у листі від 17 грудня 1996 Діана подякувала Сьюзі за те, що вона посилала їй квіти на свята, жест, який особливо цінувався, коли вона "не любила Різдво". "Я сподіваюся, що 1997 буде легшим для всіх нас", — писала Діана.

Принцеса Діана / © Getty Images
Принцеса Діана / Фото: Getty Images

А 31 серпня 1997 року принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.

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Дата публікації
Перегляди
273
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