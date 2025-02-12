Літак із королевою Матильдою на борту здійснив аварійну посадку: що сталося

Королева Матильда зараз перебуває в Коста-Ріці в межах триденного королівського туру. Однак її поїздка почалася зі страшного моменту, коли її літак був змушений здійснити екстрену посадку.

Пріоритетна посадка надається літакам, коли у літака виникає надзвичайна ситуація або інша критична причина, що дозволяє їм приземлитися раніше за літаки, які в іншому випадку були б перед ними в черзі. З'ясувалося, що в літака, що перевозив бельгійську королеву, під час польоту тріснуло лобове скло, пише Hello!.

Літак приземлився на 15 хвилин раніше від запланованого часу, і хоча цей момент міг викликати занепокоєння у екіпажу на борту, схоже, ситуація не поширилася на інших пасажирів.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королівський коментатор Вім Дехандсхуттер, коментуючи подію в X, написав: "Літак із бельгійською королевою Матильдою приземлився в Коста-Ріці з тріснувшим лобовим склом, згідно з цим повідомленням і місцевими ЗМІ.

"Я був на цьому рейсі. Як пасажири, ми нічого не помітили і не отримали жодних повідомлень під час польоту або при посадці".

Він додав: "Наш рейс KLM вилетів зі Схіпхолу із запізненням на 20 хвилин, була турбулентність — як і на багатьох рейсах — і посадка була досить жорсткою, але, схоже, нічого тривожного не було. Тому я був трохи здивований, коли прочитав повідомлення у місцевих ЗМІ та на X про "аварійну посадку"".

Вже по приїзду на місце під час першого виходу королева відвідала проєкт "Безпечні простори для дітей та підлітків" у Сан-Хосе.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

А сьогодні Матильда побувала у Фонді Левера з надання притулку мігрантам. Для нової появи на публіці дружина бельгійського короля обрала зелену сукню з рожевим принтом, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка із сапфіром.

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