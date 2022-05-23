Літери V і Z: що вони означають і яких війнах використовувалися раніше

Літери V і Z: що вони означають і яких війнах використовувалися раніше

Літеру V як позначення світ уперше побачив на Ейфелевій вежі та будинках окупованої Варшави. Залишала такі мітки армія нацистів під час Другої Світової війни. Російська армія під час широкомасштабного вторгнення в Україну також використовує цю літеру.

Історик Олександра Алфьоров розповів, що насправді означає буква V.

Цей знак має дуже довгу історію. Вперше він з'явився за часів війни між Англією та Францією, яку називають Столітньою війною. Тоді проти французьких лицарів почали виступати англійські лучники. Коли лучники бігли з французького полону, вони показували французам два злегка розчепірені пальці. Таким чином вони заявляли "у нас є ще пальці, ми можемо стріляти з лука і ми продовжуватимемо з вами битися".

Наступна поява літери V в історії сталася під час Другої світової війни. Німецькі окупаційні війська почали малювати цей знак на захоплених територіях як знак перемоги.

Цікаво, що користувалися цим знаком, не лише фашисти, це був символ і для протиборчого табору. Бельгійський міністр, який втік з окупації до Британії, виступив на радіо та закликав використати літеру V – як символ майбутньої перемоги союзників.

Уінстон Черчілль / Фото: Associated Press

Всесвітньо відомим цей знак зробив Вінстон Черчілль. Британський прем'єр-міністр зробив його своїм фірмовим жестом та символом перемоги.

Фото: Associated Press

Чому сьогодні цей знак використовують росіяни, не знає ніхто, швидше за все не знають навіть вони самі. Тому що ні букву Z, ні букву V до 24 лютого ніхто в Росії не використав як символи. Це, швидше за все, просто сліпе наслідування, що для Росії досить типово. Можливо обидва символи — технічне маркування, яке позначало напрямки ударів російської армії. Це був ситуативний вибір, літери взяли "на озброєння", бо їх легко малювати.

Фото: Associated Press

Ідеологічної складової букви не несуть. Використовувати їх мали недовго, бо планували бліц-крик. Коли цей план провалився, довелося підключити до справи російських пропагандистів, які почали вигадувати якісь сакральні значення для цих літер.

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