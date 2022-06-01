Літній відпочинок у Карпатах: куди поїхати, якщо ви плануєте відпустку

Цього року відпочинок українцям може лише снитися. Але, якщо раптом ви плануєте трохи переключитися від військової хроніки і маєте можливість організувати собі поїздку всередині країни, пропонуємо розглянути кілька варіантів у Карпатах.

Нажаль, жодна область в Україні сьогодні не обходиться без сигналів повітряної тривоги. Але, як сказала перша леді Олена Зеленська, до неї ми вже звикли, хоч і здригаємося постійно від цього звуку.

У маленьких містах та селах її часто не чути. Якщо вирішите поїхати до Карпат, беріть до уваги той факт, що там зараз мешкає багато переселенців з інших регіонів України, де йдуть військові дії.

Ми поспілкувалися з однією з таких переселенок, і вона розповіла нам, що їм вдалося орендувати невелику кімнату на чотирьох осіб поряд із Верховиною, що на Івано-Франківщині, за дві тисячі гривень на місяць. Прожили вони там три місяці і були дуже раді. Не відпочинок, звичайно, а вимушений захід, але природа там приголомшлива.

Ясіня

Якщо ви плануєте поїздку до Карпат на поїзді і хочете здійснити сходження на гору з наметом, то поїздка почнеться у вас в Івано-Франківську. Далі ви можете сісти на рейсовий автобус або взяти таксі та поїхати далі в гори. Як пункт призначення можете обрати, наприклад, селище Ясіня Рахівського району на Закарпатті. У селищі є багато турбаз та приватних пансіонів, вибір великий, можна знайти умови з будь-яким рівнем комфорту – від кімнати у справжній сільській хаті до окремого котеджу з власною лазнею та виходом до річки.

Жденієво

Жденієво

Якщо ви любите спокійний і відокремлений відпочинок, вам не до душі шум і метушня, сміливо вирушайте до Жденієво. Розташоване селище у Воловецькому районі Закарпатської області. Там є кілька готелів, а також місцеві жителі здають в оренду свої дерев'яні будинки. На території готелю-бару "eXtreme" розташований гірськолижний бугельний підйомник в урочищі Тирсовата. Влітку на гору можна піднятися пішки, щоб помилуватися краєвидом, що відкривається.

Пилипець

Пилипець

Неподалік Жденієво є кілька цікавих локацій, які за наявності автомобіля можна відвідати. За сорок кілометрів від селища є ще один гірськолижний курорт, який розташований в селі Пилипець. Взимку тут катаються на горі Гемба (1497 метрів над рівнем моря). Влітку на гору також можна піднятися на крісельному підйомнику (так було до війни). Він піднімає туристів у гору (1650 метрів за 15 хвилин, вартість одного такого підйому та спуску минулого року коштувала 80 грн.).

Пилипець

Житло в Пилипці є на будь-який смак та гаманець. Біля самого гірськолижного курорту за дві хвилини пішки від другої крісельної канатної дороги розташований чотиризірковий готель "Гранд Готель Пилипець". Також багато будинків здають місцеві мешканці. Але знову таки враховуйте наплив переселенців.

Татарів

Село Татарів в Івано-Франківській області, розташоване за 14 кілометрів від Буковеля. Тут і гори, і ліси, і річка. Влітку сюди приїжджають збирати ягоди та гриби. Розташоване селище на висоті 750 метрів над рівнем моря і вважається кліматичним курортом. Влітку тут м'яко і комфортно, є прохолода і немає виснажливої спеки. Люди приїжджають сюди для лікування хвороб дихальних шляхів, але можна і просто відпочити. Тут є пансіонати, готелі та навіть готель-музей "Коруна". В Instagram пишуть, що під час війни готель допомагає із житлом переселенцям, але все може змінюватись.

Буковель

Буковель – одне з найулюбленіших місць для знаменитостей та один із найпопулярніших курортів України. Клімат тут теж дуже м'який та комфортний для літнього відпочинку. Тут розвинена інфраструктура, є багато ресторанів та відпочинкових комплексів. Сподобається в Буковелі тим, хто любить активний відпочинок: екскурсії, піші прогулянки, мінеральні джерела в селі Кваси, або сходження на найвищу гору – Говерлу.

Фото: Getty Images

В Карпатах унікальна природа, куди не поїдеш, скрізь добре, красиво та дуже пейзажно. Хочеться вірити, що після закінчення війни туризм в Україні лише розвиватиметься.

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