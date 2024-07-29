Літо дітей Уельських: де проводять канікули принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта

У дітей Кейт та Вільяма Уельських зараз шкільні канікули і, звичайно, подружжя зробило все можливе, щоб вони провели їх разом на природі.

Ні для кого не стало несподіванкою, що провести свою літню відпустку Уельські з дітьми планують у своєму заміському будинку Анмер-гол, який отримали як весільний подарунок від королеви Єлизавети II 2011 року.

Кейт та Вільям у день свого весілля 2011 року / Фото: Associated Press

Подружжя провело масштабну реконструкцію маєтку, щоб зробити його ідеальним для своєї молодої родини. У заміському будинку сім'ї є 10 спалень, басейн та приватний тенісний корт – все, що потрібно для прекрасного відпочинку на природі. До речі, саме в цьому місці Кейт та Вільям жили в період від 2015 до 2017 рік, після чого переїхали до Кенсінгтонського палацу, а 2022 року до котеджу Аделаїда у Віндзорі.

Кейт та Вільям Уельські з дітьми / Фото: Associated Press

Маєток Анмер-гол розташований за кілька хвилин їзди від Сандрінгема, де сім'я зазвичай проводить різдвяні канікули. Сандрінгем відомий тим, що його дуже любила королева Єлизавета II, але, мабуть, шотландський Балморал вона любила все ж таки більше.

Маєток Анмер-гол / Фото: Getty Images

У серпні Кетрін та Вільям з дітьми, ймовірно, відвідають короля Чарльза в Балморалі, де він проводитиме залишок літа зі своєю дружиною Каміллою.

Чарльз та Камілла / Фото: Associated Press

Раніше ми писали, що принц Гаррі збирається відвідати Британію і, можливо, він також вирушить до Балморалу, щоб провести час із сім'єю.

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