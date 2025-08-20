- Дата публікації
Літо в Балморалі: королівська родина Британії показала рідкісні кадри з відпочинку в улюбленому шотландському маєтку
Члени британської королівської родини люблять проводити залишок літа в Балморалі, що в Шотландії. Останні дні свого життя там провела й покійна королева Єлизавета II.
Напередодні початку літньої відпустки, яка у короля Чарльза III та його сім’ї зазвичай починається наприкінці літа і триває перший місяць осені, королівська родина поділилася в Instagram архівними знімками різних років і показала, як вони проводили час у Балморалі.
«Протягом майже двох століть члени королівської родини проводили літо у маєтку Балморал у Шотландії.
Ця традиція зародилася 1852 року, коли королева Вікторія та принц Альберт придбали замок Балморал. Від того часу замок та його околиці у Шотландському нагір’ї стали місцем проведення безлічі приватних та офіційних сімейних урочистостей та зміцнили любов сім’ї до Шотландії та її мешканців.
Погляньте на фотографії, зроблені за роки перебування членів королівської родини у Балморалі», — йдеться у підписі під знімками.
Як ми вже говорили маєток Балморал дуже любила королева Єлизавета II, а ось принцеса Уельська Діана буквально ненавиділа його. Раніше ми ділилися цікавими фактами про цей маєток.