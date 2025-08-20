Літо в Балморалі: королівська родина Британії показала рідкісні кадри з відпочинку в улюбленому шотландському маєтку

Королівська сім’я в Балморалі / © Getty Images

Напередодні початку літньої відпустки, яка у короля Чарльза III та його сім’ї зазвичай починається наприкінці літа і триває перший місяць осені, королівська родина поділилася в Instagram архівними знімками різних років і показала, як вони проводили час у Балморалі.

«Протягом майже двох століть члени королівської родини проводили літо у маєтку Балморал у Шотландії.

Королева Єлизавета і король Георг VI зі своїми дочками принцесами Єлизаветою і Маргарет, принцом Філіпом і онуками — Чарльзом і Анною / © Instagram британської королівської сім'ї

Ця традиція зародилася 1852 року, коли королева Вікторія та принц Альберт придбали замок Балморал. Від того часу замок та його околиці у Шотландському нагір’ї стали місцем проведення безлічі приватних та офіційних сімейних урочистостей та зміцнили любов сім’ї до Шотландії та її мешканців.

Замок Балморал / © Instagram британської королівської сім'ї

Погляньте на фотографії, зроблені за роки перебування членів королівської родини у Балморалі», — йдеться у підписі під знімками.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета з дітьми Анною та Чарльзом / © Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Анна з мамою принцесою Єлизаветою / © Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Анна та принц Чарльз / © Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Єлизавета і Принц Філіп з дітьми Анною і Чарльзом / © Instagram британської королівської сім'ї

Королева Єлизавета II і принц Філіп / © Instagram британської королівської сім'ї

Королева Єлизавета II і принц Філіп / © Instagram британської королівської сім'ї

Замок Балморал / © Instagram британської королівської сім'ї

Як ми вже говорили маєток Балморал дуже любила королева Єлизавета II, а ось принцеса Уельська Діана буквально ненавиділа його. Раніше ми ділилися цікавими фактами про цей маєток.