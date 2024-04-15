Літо в Балморалі: стало відомо, чи приймуть Меган і Гаррі запрошення від короля Чарльза

Нещодавно у пресі з'явилася інформація, що король Чарльз хоче запросити молодшого сина та його родину провести літні канікули у шотландському замку Балморал.

Близьке до Сасекських джерело стверджує, що герцог і герцогиня "готові, бажають і можуть" повернутися до Великої Британії зі своїми двома маленькими дітьми цього літа, щоб продемонструвати сімейну єдність із королем Чарльзом III, королевою Каміллою та іншими родичами.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Стверджується, що Меган і Гаррі вже звільнили свій розклад на літній період, сподіваючись, що король Чарльз передасть їм запрошення, яке вважатиметься "оливковою гілкою", пише express.co.uk.

75-річний король, який нині лікується від раку, особливо хоче провести більше часу зі своїми молодшими онуками – принцом Арчі та принцесою Лілібет, з якими він зустрічався особисто лише один раз у червні 2022 року, коли Меган та Гаррі привозили дітей на платиновий ювілей королеви Єлизавети.

Меган і Гаррі у Лондоні, червень 2022 року / Фото: Associated Press

"Вони розглядають це літо як поворотний момент для відновлення стосунків з королем Чарльзом. Вони готові, бажають і можуть прилетіти до Балморала, якщо надійде запрошення — і вони щиро сподіваються, що це станеться. Крім підтримки короля в його боротьбі з раком, вони так само, як і він, стурбовані тим, щоб їхні діти добре проводили час зі своїм дідусем", — каже джерело, ім'я якого не називається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Гаррі планує повернутися до Британії на початку травня, але поки що не відомо, чи поїде з ним Меган.

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