Люблять, але рідко носять: принцеса Кейт, королева Камілла та інші королівські особи в джинсах

Принцеса Кейт, королева Мері, королева Камілла / © Getty Images

Реклама

Ми вирішили згадати, хто з них носив джинси на публічні заходи та які моделі обирав.

Нещодавно королева Данії Мері у джинсах та стильному блейзері з'явилася на заході у Копенгагені, коли відвідала з візитом фонд The ​​Deaconess Foundation – Momentet у Гентофті. На Її Величності були широкі сині джинси, які ідеально поєднуються з подовженим блейзером і леопардовими балетками.

Реклама

Королева Мері / © Getty Images

Королева Камілла любить носити джинси на прогулянки, перебуваючи у відпустці в Шотландії або, як на фото в цьому випадку, в Сандрінгемі, де вона також була у відпустці.

Реклама

Королева Камілла / © Getty Images

Також чорні джинси Камілла нещодавно одягала на кінні змагання у Бадмінтоні у Глостерширі, доповнивши їх білою сорочкою та подовженим жакетом.

Королева Камілла / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт досить часто носить джинси. Такий стильний лук у джинсах-скінні та кобальтово-синьому блейзері принцеса носила під час візиту до Національного спортивного центру Бішамського абатства у Марлоу. Взула Кетрін тоді зручні білі кеди на шнурівці.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Королева Бельгії Матильда зараз майже не носить джинси на публіці, але раніше під час прогулянок із дітьми часто вдягала їх. На цьому фото Матильда, її чоловік король Філіп та їхні тоді маленькі діти відвідали ферму.

Королева Матильда з чоловіком Філіпом та дітьми / © Getty Images

Раніше ми розповідали про стильні виходи принцеси Кейт у джинсах.

Реклама

Новини партнерів