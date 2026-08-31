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Люблять, але рідко носять: принцеса Кейт, королева Камілла та інші королівські особи в джинсах
Королівські особи рідко з'являються в джинсах на офіційних чи ділових заходах, але іноді таке трапляється.
Ми вирішили згадати, хто з них носив джинси на публічні заходи та які моделі обирав.
Нещодавно королева Данії Мері у джинсах та стильному блейзері з'явилася на заході у Копенгагені, коли відвідала з візитом фонд The Deaconess Foundation – Momentet у Гентофті. На Її Величності були широкі сині джинси, які ідеально поєднуються з подовженим блейзером і леопардовими балетками.
Королева Камілла любить носити джинси на прогулянки, перебуваючи у відпустці в Шотландії або, як на фото в цьому випадку, в Сандрінгемі, де вона також була у відпустці.
Також чорні джинси Камілла нещодавно одягала на кінні змагання у Бадмінтоні у Глостерширі, доповнивши їх білою сорочкою та подовженим жакетом.
Принцеса Уельська Кейт досить часто носить джинси. Такий стильний лук у джинсах-скінні та кобальтово-синьому блейзері принцеса носила під час візиту до Національного спортивного центру Бішамського абатства у Марлоу. Взула Кетрін тоді зручні білі кеди на шнурівці.
Королева Бельгії Матильда зараз майже не носить джинси на публіці, але раніше під час прогулянок із дітьми часто вдягала їх. На цьому фото Матильда, її чоловік король Філіп та їхні тоді маленькі діти відвідали ферму.
Раніше ми розповідали про стильні виходи принцеси Кейт у джинсах.