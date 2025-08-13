- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Люблять бувати біля води: пляжні виходи принца Гаррі і Меган Маркл
Герцог та герцогиня Сассекські люблять проводити час на пляжі. Згадуємо деякі їхні літні виходи.
На цьому фото принц Гаррі та Меган Маркл були заскочені на пляжі в Австралії. Пара прибула тоді з візитом на пляж Бонді у Сіднеї у жовтні 2018 року.
Під час тієї подорожі це був не єдиний пляжний вихід пари. На цьому фото видно, як Гарі та Меган ходять по піску на пляжі Саут-Мельбурн у Мельбурні.
А відколи Сассекські переїхали з Лондона до Каліфорнії вони бувають на пляжі набагато частіше. У своїй книжці «Запасний» принц Гаррі розповідає, що любить гуляти на пляжі з дітьми та собаками. Вони, напевно, часто бувають там всією родиною.
Нагадаємо, у дитинстві Гаррі та його старший брат принц Вільям їздили на відпочинок зі своєю матір’ю принцесою Уельською Діаною. Вона любила пляжний відпочинок і особливо їй подобалося бувати у Сен-Тропе. Раніше ми показували, якою була її остання відпустка на морі 1997 року за кілька місяців до смерті.