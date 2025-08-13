Люблять бувати біля води: пляжні виходи принца Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

На цьому фото принц Гаррі та Меган Маркл були заскочені на пляжі в Австралії. Пара прибула тоді з візитом на пляж Бонді у Сіднеї у жовтні 2018 року.

Меган і Гаррі на пляжі / © Associated Press

Під час тієї подорожі це був не єдиний пляжний вихід пари. На цьому фото видно, як Гарі та Меган ходять по піску на пляжі Саут-Мельбурн у Мельбурні.

Меган і Гаррі на пляжі / © Associated Press

А відколи Сассекські переїхали з Лондона до Каліфорнії вони бувають на пляжі набагато частіше. У своїй книжці «Запасний» принц Гаррі розповідає, що любить гуляти на пляжі з дітьми та собаками. Вони, напевно, часто бувають там всією родиною.

Меган і Гаррі на пляжі в Каліфорнії / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, у дитинстві Гаррі та його старший брат принц Вільям їздили на відпочинок зі своєю матір’ю принцесою Уельською Діаною. Вона любила пляжний відпочинок і особливо їй подобалося бувати у Сен-Тропе. Раніше ми показували, якою була її остання відпустка на морі 1997 року за кілька місяців до смерті.