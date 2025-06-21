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Люблять однакові вбрання: сестри-близнючки Спенсер з'явилися на кінних перегонах в Аскоті
Стильні та елегантні вбрання дівчат привернули увагу. Тим паче, що вони знову обрали образи в одному стилі.
Леді Еліза та леді Амелія Спенсер — племінниці покійної принцеси Діани. Вони народилися в сім’ї графа Чарльза Спенсера та його дружини Вікторії Локвуд.
Сестри-близнючки часті гості на світських заходах, а також будують модельну кар’єру — часто знімаються для різних глянців і співпрацюють із брендами. Попри те, що вони виросли в ПАР, зараз багато часу проводять у Великій Британії і не змогли пропустити улюблений захід в Аскоті — щорічні кінні перегони.
Еліза та Амелія одягнулися у схожі вбрання — обидві вибрали костюми білого кольору з ґудзиками, але одна сестра носила вбрання зі штанами, а інша зі спідницею. Також вони доповнили образи капелюшками, згідно дрескоду, та сумками від Aspinal Of London в однаковому дизайні.
Напередодні цього заходу сестри також відвідали разом турнір із поло, який спонсорував бренд Cartier. Сестри приїхали в білих мінівбраннях і позували перед камерами, тримавшись за руки.