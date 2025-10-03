Люблять переїжджати: де жили принцеса Кейт і принц Вільям за роки свого шлюбу

Кейт і Вільям із дітьми на сходах будинку Adelaide Cottage / © Getty Images

Bodorgan Hall (2010-2013)

Вільям і Кетрін жили в котеджі з чотирма спальнями на території садиби Бодорган Хол від 2010 до 2013 року, сплачуючи 750 фунтів на місяць оренди. Це був їхній перший спільний будинок.

Для пари це було зручно, оскільки Вільям служив у Королівських ВПС на Англсі (Уельс) пілотом пошуково-рятувальної служби, а котедж був поруч із базою. До того ж відокремленість садиби давала змогу жити спокійно, подалі від зайвої уваги.

Будинок міг похизуватися власним виходом на пляж і чудовим видом на ліс Ньюборо. Однак, хоча принц Вільям описував його як «неймовірно особливе місце», Кейт зізнавалася, що під час перебування там почувалася самотньо.

«Це було таке усамітнення, така відірваність. Моєї сім’ї поруч не було, він працював нічними змінами… Якби тільки в мене був такий центр на той час», — говорила вона.

Бодорган-хол — найбільший маєток у Бодоргані, що належить лорду і леді Мейрік, племінниці герцога Баклю.

Nottingham Cottage (2011-2013)

Ноттінгемський котедж — це будинок на території Кенсінгтонського палацу. Він був лондонським будинком Вільяма і Кетрін від моменту весілля і до жовтня 2013 року. Це житло було в Лондоні і потрібне було для виконання королівських обов’язків після весілля.

Котедж декорувала для королівської пари дизайнерка інтер’єрів Келлі Гоппен. Герцог і герцогиня проживали там зі своїм сином принцом Джорджем після його народження, перш ніж переїхати в Кенсінгтонський палац у жовтні 2013 року.

Kensington Palace (2013-2015)

Фото зроблено в Кенсінгтонському палаці / © Getty Images

Наприкінці 2013 року Вільям і Кетрін разом із маленьким Джорджем переїхали в Апартаменти 1А в Кенсінгтонському палаці. Це 20-кімнатні чотириповерхові апартаменти. Раніше вони належали принцесі Маргарет. Вільям і Кейт переїхали після ремонту, вартість якого начебто становила 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Daily Mail, «тут просторо: п’ять віталень, три головні спальні, гардеробні та ванні кімнати, дитяча кімната для відпочинку та денна, спальні для персоналу і „допоміжні“ приміщення». Стіни прикрашені творами мистецтва з королівської колекції. Окрім головного будинку, тут є просторі приміщення для персоналу та великий обгороджений стіною сад.

Подейкували, Кейт сама займалася декоруванням апартаментів 1А, не вдаючись до послуг професіоналів.

Anmer Hall (2015-2017)

Анмер Холл / © Getty Images

2015 року Вільям і Кетрін разом із дітьми переїхали в Анмер Холл у Норфолку, який був весільним подарунком від королеви Єлизавети. Дім став відокремленим заміським місцем для виховання дітей подалі від галасливого Лондона. Також у нього було зручне розташування — Вільяму було зручно з нього їздити на службу — принц був пілотом санітарного гелікоптера благодійної організації.

Це цегляний маєток у георгіанському стилі, який був побудований понад 200 років тому, 1802 року. У ньому 10 спалень, а також басейн і тенісний корт. Перш ніж пара змогла переїхати до будинку, в ньому треба було провести кілька ремонтних робіт.

Kensington Palace (2017-2022)

Кенсінгтонський палац / © Getty Images

2017 року вони повернулися в Апартаменти 1А в Кенсінгтонському палаці. Це сталося після завершення служби Вільяма. До Лондона вони переїхали, щоб повноцінно виконувати обов’язки старших членів королівської сім’ї, а також віддати принца Джорджа до школи Thomas’s Battersea.

Adelaide Cottage (2022-2025)

2022 року вони переїхали в Котедж Аделаїди на території Віндзорського замку. Кейт і Вільям зробили вибір на користь більш приватного, «сімейного» житла на території Віндзорського замку, оскільки там було менше прислуги і громіздких парадних приміщень, також це забезпечувало зручність для сімейного життя.

Також під час вибору нового житла враховували й те, що сім’я пари тепер буде ближчою, а їхнє життя стане приватнішим.

Forest Lodge (від 2025 року)

Forest Lodge / © Getty Images

Наприкінці 2025 року Вільям і Кетрін разом із дітьми переїдуть у восьмикімнатний Лісовий Лодж, розташований на території Віндзорського Великого парку. Причиною переїзду стало бажання простору.

Цей восьмиспальний будинок у георгіанському стилі (побудований у 1750-х роках) розташований на ділянці площею 4800 акрів Великого Віндзорського парку. Його цегляний фасад прикрашений ліпними пілястрами, а з вікон відкривається чудовий краєвид.

На території будинку є тенісний корт, загін для вигулу і невелике озеро.