Любощі після ляпасу: Бріжит гаряче поцілувала чоловіка Макрона у присутності президента Індонезії

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

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Після скандального інциденту між подружжям Макронів в аеропорту у В’єтнамі (коли Бріжит наче дала «ляпаса» чоловікові) до них прикута особлива увага. І щоб показати, що у їхніх стосунках все гаразд і той жест був просто сімейним жартом, Бріжит та Еммануель демонструють на публіці свої ніжні почуття, любов і повагу.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

На знімках, зроблених під час туру Макронів Південно-Східною Азією, Еммануель обіймає дружину за талію, а також вони весь час ходять за руки, усміхаються і мають щасливий вигляд разом.

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Бріжит та Еммануель Макрони / © Associated Press

А під час їхнього офіційного візиту до Індонезії перша леді й зовсім не стримала своїх почуттів та гаряче поцілувала чоловіка Еммануеля у присутності президента Індонезії Прабово Субіанта. В цей час Макрон ніжно тримав дружину за руку і радісно усміхався.

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Бріжит та Еммануель Макрони / © Getty Images

Нагадаємо, Бріжит Макрон в аеропорту Індонезії вийшла з літака в костюмі кольору вершкового масла, тримаючи чоловіка під руку.