Любила яскравий манікюр: чому принцеса Діана фарбувала нігті червоним лаком після розлучення з Чарльзом
Принцеса Діана відмовлялася підкорятися вимогам королівського протоколу і робила це в усьому — починаючи від її стилю, макіяжу, манікюру - до виховання дітей.
За чутками, покійна королева Єлизавета II несхвально ставилася до яскравого манікюру Діани, який вона почала носити в 90-х і продовжила після розлучення з принцом Чарльзом.
Королева рекомендувала своїм родичкам носити світлі, нейтральні відтінки. Вона надавала приклад, обравши лак для нігтів Essie Ballet Slippers як свій улюблений колір протягом десятиліть.
Принцеса Діана спочатку була не проти, більшу частину свого життя королівському палаці вона покірно носила французький манікюр. Але, зрештою, після розлучення з чоловіком, принцом Чарльзом, 1992 року, вона повністю перейшла на бунтарський королівський стиль, зробивши яскраво-вишневий відтінок своєю новою візитною карткою.
У 90-ті роки Діана почувалася впевненіше не тільки у ролі члена королівської сім'ї, а й у ролі законодавиці моди.
Журнал instyle пише, що перехід принцеси від французького манікюру до червоних нігтів був для Діани тонким способом кинути виклик обмеженням королівського життя. Цей б'юті-крок збігся зі зміною її стилю, оскільки вона стала віддавати перевагу більш коротким спідницям, сміливішим дизайнам і відвертішим декольте. А її червоний манікюр, як би «кричав публіці» щось на кшталт «давайте сьогодні ввечері відриватимемося на повну».
Зазначимо, принцеса Уельська Кейт лише раз була помічена з червоним манікюром на публіці — на Великдень 2023 року, коли доповнила своє вбрання від Catherine Walker таким сміливим відтінком.