Любила яскравий манікюр: чому принцеса Діана фарбувала нігті червоним лаком після розлучення з Чарльзом

Принцеса Діана / © Getty Images

За чутками, покійна королева Єлизавета II несхвально ставилася до яскравого манікюру Діани, який вона почала носити в 90-х і продовжила після розлучення з принцом Чарльзом.

Королева рекомендувала своїм родичкам носити світлі, нейтральні відтінки. Вона надавала приклад, обравши лак для нігтів Essie Ballet Slippers як свій улюблений колір протягом десятиліть.

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана спочатку була не проти, більшу частину свого життя королівському палаці вона покірно носила французький манікюр. Але, зрештою, після розлучення з чоловіком, принцом Чарльзом, 1992 року, вона повністю перейшла на бунтарський королівський стиль, зробивши яскраво-вишневий відтінок своєю новою візитною карткою.

У 90-ті роки Діана почувалася впевненіше не тільки у ролі члена королівської сім'ї, а й у ролі законодавиці моди.

Принцеса Діана / © Getty Images

Журнал instyle пише, що перехід принцеси від французького манікюру до червоних нігтів був для Діани тонким способом кинути виклик обмеженням королівського життя. Цей б'юті-крок збігся зі зміною її стилю, оскільки вона стала віддавати перевагу більш коротким спідницям, сміливішим дизайнам і відвертішим декольте. А її червоний манікюр, як би «кричав публіці» щось на кшталт «давайте сьогодні ввечері відриватимемося на повну».

Принцеса Діана / © Getty Images

Зазначимо, принцеса Уельська Кейт лише раз була помічена з червоним манікюром на публіці — на Великдень 2023 року, коли доповнила своє вбрання від Catherine Walker таким сміливим відтінком.