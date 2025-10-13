- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 1 хв
Любила не тільки шоколад: якими були улюблені ласощі королеви Єлизавети II до чаю
Колишній королівський дворецький Пол Баррелл розповів про ще один улюблений солодкий смаколик покійної королеви Єлизавети II.
Всім відомо, що Єлизавета II була ласункою і особливо любила все шоколадне.
У своїх нових мемуарах «The Royal Insider» пан Баррелл розповідає, що монархиня завжди тримала під рукою один смаколик під час чаювання.
«Ви не уявляєте, скільки банок варення і меду їй прислали люди», — пише Баррелл у книжці, фрагмент якої був опублікований в Daily Mail. Він додає, що вона особливо «любила», їсти «домашні продукти» — звичка, яку вона передала своєму синові — королю Чарльзу.
Одним із таких місцевих продуктів було варення з айви, плоду, схожого на яблуко або грушу. «Щороку під час свого щорічного візиту до Гелмінгем-голу у графстві Саффолк, господиня будинку, леді Толлемах, дарувала королеві банку айвового желе, приготовленого з фруктів, вирощених у її саду», — розповідає Баррелл.
Її особливе айвове желе було настільки цінним, що королева Єлизавета II носила його всюди. «Ця банка з’являлася на столі щоразу, коли вона збиралася випити чаю, в якій би резиденції не знаходилася», — пише Баррел і додає: «Це означало, що банку доводилося возити по всьому світу».
