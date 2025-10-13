Любила не тільки шоколад: якими були улюблені ласощі королеви Єлизавети II до чаю

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Всім відомо, що Єлизавета II була ласункою і особливо любила все шоколадне.

У своїх нових мемуарах «The Royal Insider» пан Баррелл розповідає, що монархиня завжди тримала під рукою один смаколик під час чаювання.

«Ви не уявляєте, скільки банок варення і меду їй прислали люди», — пише Баррелл у книжці, фрагмент якої був опублікований в Daily Mail. Він додає, що вона особливо «любила», їсти «домашні продукти» — звичка, яку вона передала своєму синові — королю Чарльзу.

Одним із таких місцевих продуктів було варення з айви, плоду, схожого на яблуко або грушу. «Щороку під час свого щорічного візиту до Гелмінгем-голу у графстві Саффолк, господиня будинку, леді Толлемах, дарувала королеві банку айвового желе, приготовленого з фруктів, вирощених у її саду», — розповідає Баррелл.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Її особливе айвове желе було настільки цінним, що королева Єлизавета II носила його всюди. «Ця банка з’являлася на столі щоразу, коли вона збиралася випити чаю, в якій би резиденції не знаходилася», — пише Баррел і додає: «Це означало, що банку доводилося возити по всьому світу».

Нагадаємо, раніше ми писали, який продукт категорично не їла королева Єлизавета II, а її чоловік Філіп його обожнював.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / © Getty Images