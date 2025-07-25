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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Любила пляжний відпочинок: якою була остання відпустка принцеси Діани в Сен-Тропе

Принцеса Діана любила проводити час зі своїми двома синами — Вільямом і Гаррі і часто їздила з ними на море.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Діана з сином Гаррі

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Associated Press

Це була їхня остання спільна відпустка, кадри, зроблені 17 липня 1997 року, на них принцеса катається на гідроциклі разом зі своїм сином принцом Гаррі за штурвалом у Сен-Тропе на Французькій Рів’єрі, де вона тоді провела кілька днів літньої відпустки.

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Associated Press

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Associated Press

А це фото було зроблено того ж дня, після катання на гідроциклі. Діана любила відпочивати у Сен-Тропі на Французькій, тоді вона проводила відпустку зі своїм коханим Доді Аль-Фаєдом у резиденції його батька — єгипетського бізнесмена Мохамеда Аль-Файєда та взяла із собою синів.

Принцеса Діана з синами Гаррі та Вільямом / © Associated Press

Принцеса Діана з синами Гаррі та Вільямом / © Associated Press

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Associated Press

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Associated Press

А 31 серпня 1997 року принцеса загинула зі своїм коханим Доді в автокатастрофі у Парижі.

Нагадаємо, раніше ми показували вам пляжні образи принцеси Діани у купальниках.

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