Любила цю прикрасу: виходи королеви-матері з каблучкою, яку Чарльз подарував на заручини Каміллі

Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

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На честь заручин, яке відбулося за кілька місяців до їхнього весілля (у лютому 2005 року), принц Уельський Чарльз подарував Каміллі каблучка з великим діамантом, яка належала його дорогій бабусі Єлизаветі Боуз-Лайон, але не було для неї заручальним.

Ми вирішили пригадати, як Єлизавета Боуз-Лайон носила цю каблучку сама і показати вам кілька фото. Зазначимо, що це платинова каблучка в стилі ардеко з великим п'ятикаратним діамантом смарагдового огранювання і діамантовим багетом, що його оточує. Воно було улюбленим у королеви-матері.

Єлизавета Боул-Лайон / © Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію заручальної каблучки королеви Камілли і чому Чарльз обрав цей особливий діамант.

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Королева Камілла / © Getty Images

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