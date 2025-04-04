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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Любила цю прикрасу: виходи королеви-матері з каблучкою, яку Чарльз подарував на заручини Каміллі

Менш ніж за тиждень король Чарльз та королева Камілла відсвяткують двадцяту річницю від дня свого весілля.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Єлизавета Боуз-Лайон

Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

На честь заручин, яке відбулося за кілька місяців до їхнього весілля (у лютому 2005 року), принц Уельський Чарльз подарував Каміллі каблучка з великим діамантом, яка належала його дорогій бабусі Єлизаветі Боуз-Лайон, але не було для неї заручальним.

Ми вирішили пригадати, як Єлизавета Боуз-Лайон носила цю каблучку сама і показати вам кілька фото. Зазначимо, що це платинова каблучка в стилі ардеко з великим п'ятикаратним діамантом смарагдового огранювання і діамантовим багетом, що його оточує. Воно було улюбленим у королеви-матері.

Єлизавета Боул-Лайон / © Getty Images

Єлизавета Боул-Лайон / © Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

Єлизавета Боуз-Лайон / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію заручальної каблучки королеви Камілли і чому Чарльз обрав цей особливий діамант.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Зара Тіндолл / © Getty Images

Зара Тіндолл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / © Getty Images

Принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці / © Getty Images

Герцогиня Корнуольська Камілла / © Getty Images

Герцогиня Корнуольська Камілла / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Графиня Уессекська Софі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
14
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