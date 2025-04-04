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Любила цю прикрасу: виходи королеви-матері з каблучкою, яку Чарльз подарував на заручини Каміллі
Менш ніж за тиждень король Чарльз та королева Камілла відсвяткують двадцяту річницю від дня свого весілля.
На честь заручин, яке відбулося за кілька місяців до їхнього весілля (у лютому 2005 року), принц Уельський Чарльз подарував Каміллі каблучка з великим діамантом, яка належала його дорогій бабусі Єлизаветі Боуз-Лайон, але не було для неї заручальним.
Ми вирішили пригадати, як Єлизавета Боуз-Лайон носила цю каблучку сама і показати вам кілька фото. Зазначимо, що це платинова каблучка в стилі ардеко з великим п'ятикаратним діамантом смарагдового огранювання і діамантовим багетом, що його оточує. Воно було улюбленим у королеви-матері.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію заручальної каблучки королеви Камілли і чому Чарльз обрав цей особливий діамант.