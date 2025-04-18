Любила її з дитинства: принцеса Катаріна-Амалія з’явилася на банкеті в рубіновій тіарі

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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Її відвідала і спадкова принцеса Катаріна-Амалія. Дівчина була одягнена в ніжно-бузкову сукню з кейпнакидкою від Safiyaa, а в неї на голові красувалася тіара з рубінами та діамантами, до якої вона підібрала рубінові сережки та браслет на зап’ястя.

За даними The Court Jeweller, на які посилається журнал People, це був не перший раз, коли принцеса Катаріна-Амалія офіційно одягла тіару Mellerio Ruby Parure. Однак шанувальники нідерландської королівської родини вже бачили цю прикрасу на принцесі.

Королева Максима, султан Омана, король Віллем-Олександр та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Катаріна-Амалія розповіла про свою любов до тіар у своїй біографії, опублікованій 2021 року за кілька тижнів до її 18-річчя, і до книжки була додана чарівна фотографія, на якій вона приміряла тіару Mellerio Ruby Parure, коли була маленькою дівчинкою. Фото поділився журнал.

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«Я люблю тіари», — сказала принцеса Амалія біографці Клаудії де Брей. «Покажіть мені тіару, і я зрозумію, звідки вона взялася, її походження. Я можу розповісти про всі тіари Європи. Я приміряла їх, бравши у своєї матері. Потім одна з них з’являлася на її туалетному столику, і я одягала її прямо собі на голову», – розповіла Катаріна-Амалія.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Через багато років принцеса з’явилася в тіарі на одному з державних бенкетів у палаці, який відвідала як спадкоємиця трону.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press Принцеса Катаріна-Амалія / © Associated Press