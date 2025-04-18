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Любила її з дитинства: принцеса Катаріна-Амалія з’явилася на банкеті в рубіновій тіарі
Нещодавно в Нідерландах відбувся банкет на честь візиту султана Омана, який перебував у країні із дводенним візитом. На його честь королева Максима та король Віллем-Олександр організували урочисту вечерю.
Її відвідала і спадкова принцеса Катаріна-Амалія. Дівчина була одягнена в ніжно-бузкову сукню з кейпнакидкою від Safiyaa, а в неї на голові красувалася тіара з рубінами та діамантами, до якої вона підібрала рубінові сережки та браслет на зап’ястя.
За даними The Court Jeweller, на які посилається журнал People, це був не перший раз, коли принцеса Катаріна-Амалія офіційно одягла тіару Mellerio Ruby Parure. Однак шанувальники нідерландської королівської родини вже бачили цю прикрасу на принцесі.
Катаріна-Амалія розповіла про свою любов до тіар у своїй біографії, опублікованій 2021 року за кілька тижнів до її 18-річчя, і до книжки була додана чарівна фотографія, на якій вона приміряла тіару Mellerio Ruby Parure, коли була маленькою дівчинкою. Фото поділився журнал.
«Я люблю тіари», — сказала принцеса Амалія біографці Клаудії де Брей. «Покажіть мені тіару, і я зрозумію, звідки вона взялася, її походження. Я можу розповісти про всі тіари Європи. Я приміряла їх, бравши у своєї матері. Потім одна з них з’являлася на її туалетному столику, і я одягала її прямо собі на голову», – розповіла Катаріна-Амалія.
Через багато років принцеса з’явилася в тіарі на одному з державних бенкетів у палаці, який відвідала як спадкоємиця трону.