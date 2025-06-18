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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Любить бути яскравою і незвичайною: леді Вікторія Герві відвідала кінні перегони в Аскоті

Британська аристократка знову здивувала публіку на головному спортивному заході Великої Британії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леді Вікторія Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві — британська модель, світська левиця та аристократка, яка активно відвідує багато вечірок, прем'єр та модних показів, а також регулярно з'являється на кінофестивалях Європи та Америки.

Ну і як багато хто з британців Вікторія любить кінні перегони, особливо ті, де може продемонструвати свої вбрання та капелюшки. 18 червня вона відвідала щорічні королівські кінні перегони в Аскоті, улюблений захід британської королівської родини.

Леді Вікторія Херві / © Getty Images

Леді Вікторія Херві / © Getty Images

Цього разу Вікторія одягла сукню у квітковий принт та білу накидку з довгими рукавами. Доповнила це вбрання світська левиця сумкою від Dolce & Gabbana, туфлями з кількома ремінцями та головним аксесуаром заходу — креативним капелюшком. Вікторія підібрала до сукні головний убір із пір'ям та квітковими мотивами.

Також вона зробила селфі і опублікувала у своєму Instagram, щоб похизуватися перед підписниками.

Леді Вікторія Герві в Аскоті / фото: instagram.com/ladyvictoriahervey

Леді Вікторія Герві в Аскоті / фото: instagram.com/ladyvictoriahervey

Також захід відвідали: король Чарльз і королева Камілла, принцеса Беатріс і Сара Йоркська, принцеса Анна і Зара Тіндалл. Очікувалося, що принцеса Кейт також відвідає цього року Аскот, проте вирішила, що пропустить захід.

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Instagram Леді Вікторії Герві

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

Леді Вікторія Герві / © Getty Images

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