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Любить бути яскравою і незвичайною: леді Вікторія Герві відвідала кінні перегони в Аскоті
Британська аристократка знову здивувала публіку на головному спортивному заході Великої Британії.
Леді Вікторія Герві — британська модель, світська левиця та аристократка, яка активно відвідує багато вечірок, прем'єр та модних показів, а також регулярно з'являється на кінофестивалях Європи та Америки.
Ну і як багато хто з британців Вікторія любить кінні перегони, особливо ті, де може продемонструвати свої вбрання та капелюшки. 18 червня вона відвідала щорічні королівські кінні перегони в Аскоті, улюблений захід британської королівської родини.
Цього разу Вікторія одягла сукню у квітковий принт та білу накидку з довгими рукавами. Доповнила це вбрання світська левиця сумкою від Dolce & Gabbana, туфлями з кількома ремінцями та головним аксесуаром заходу — креативним капелюшком. Вікторія підібрала до сукні головний убір із пір'ям та квітковими мотивами.
Також вона зробила селфі і опублікувала у своєму Instagram, щоб похизуватися перед підписниками.
Також захід відвідали: король Чарльз і королева Камілла, принцеса Беатріс і Сара Йоркська, принцеса Анна і Зара Тіндалл. Очікувалося, що принцеса Кейт також відвідає цього року Аскот, проте вирішила, що пропустить захід.