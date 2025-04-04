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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Любить готувати у білому одязі: Меган Маркл показала кадри зі своєї кухні

Меган Маркл почала все частіше ділитися зі своїми підписниками різними рецептами, які любить готувати.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram відео та детальніше розповіла про те, як готувала десерт, який назвала на честь своєї дочки принцеси Лілібет.

«Я зробила варіацію рецепту бананового пудингу моєї бабусі, приготувавши домашній ванільний пудинг, виклавши його шарами зі свіжого крему шантильї (хіба слово „шантильї“ не нагадує вам ту стару пісню Big Bopper?!), з полуницею, просоченою свіжим лимонним соком і невеликою кількістю цукру. Звичайно, скибочки банана та ванільні вафлі укладаються шарами для цього солодкого частування, яке ми назвали на честь Лілі» — написала вона в підписі під відео.

Раніше у своєму блогу Меган показувала, як готувала цей десерт зі своєю мамою Дорією Редлан. Вона також була одягнена у білий лук, схоже, молочно-білі відтінки — її улюблені для таких затишних домашніх образів.

Дата публікації
Кількість переглядів
23
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