Любить готувати у білому одязі: Меган Маркл показала кадри зі своєї кухні

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram відео та детальніше розповіла про те, як готувала десерт, який назвала на честь своєї дочки принцеси Лілібет.

«Я зробила варіацію рецепту бананового пудингу моєї бабусі, приготувавши домашній ванільний пудинг, виклавши його шарами зі свіжого крему шантильї (хіба слово „шантильї“ не нагадує вам ту стару пісню Big Bopper?!), з полуницею, просоченою свіжим лимонним соком і невеликою кількістю цукру. Звичайно, скибочки банана та ванільні вафлі укладаються шарами для цього солодкого частування, яке ми назвали на честь Лілі» — написала вона в підписі під відео.

Раніше у своєму блогу Меган показувала, як готувала цей десерт зі своєю мамою Дорією Редлан. Вона також була одягнена у білий лук, схоже, молочно-білі відтінки — її улюблені для таких затишних домашніх образів.

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