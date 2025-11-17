Любить яскраві луки: Зара Тіндалл у стильних образах відвідала захід на іподромі

Зара Тіндалл / © Getty Images

У п’ятницю Зара під дощем прибула на День сільської місцевості на іподромі Челтнема. Тіндалл приїхала в пальті в принт «ялинка» від LK bennett London, під яким був кашеміровий светр винного кольору від Karen Millen, вона одягла капелюх схожого відтінку від Hicks & Brown і доповнила лук сережками з перлами «Raise The Bar» від Van Peterson London.

У суботу Зара відвідала другий день листопадових зборів на іподромі Челтнема, обравши для цього вовняне пальто кольору морської хвилі Karen Millen, трикотажну водолазку, а під ним виднілася коротка спідниця Hobbs london, на голові був капелюх-пігулка Bee Smith Millinery, а взута Зара була в чоботи-ботфорти на підборах. Образ Тіндал завершували красиві сережки-краплі з синім камінням Van Peterson London, волосся вона зібрала в зачіску і зробила макіяж.

Минулого свого виходу Зара разом зі старшою дочкою Мією відвідувала кінні перегони William Hill Showcase на іподромі Челтнема.