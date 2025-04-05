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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Любить яскраві образи: 78-річна онучка Ельзи Скіапареллі потрапила під приціл папараці

Нащадок знаменитої модельєрки відвідала Італію.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Маріса Беренсон

Маріса Беренсон / © Getty Images

Маріса Беренсон — видатна акторка та модель, якій у лютому цього року виповнилося 78 років. Але попри вік вона продовжує активно з’являтися на публіці та обожнює яскраві вбрання.

Цього тижня її сфотографували папараці в Італії, коли вона йшла на обід, проведений брендом Emilio Pucci в Портофіно. Маріса була одягнена яскраво і оригінально, оскільки вбралася в речі від цього знаменитого бренду. Зокрема на жінці були лосини та сорочка в упізнаваний принт бренду.

Маріса Беренсон / © Getty Images

Маріса Беренсон / © Getty Images

У руці вона несла невелику сумку, також прикрашену принтом, а взула знаменитість чорні балетки. Її очі прикрашали сонцезахисні окуляри, а шию — масивне кольє.

Нагадаємо, що Маріса — онучка легендарної Ельзи Скіапареллі — модельєрки, вбрання якої носили і носять одні з найзнаменитіших жінок у світі. Раніше ми розповідали та показували в якій весільній сукні Маріса йшла до вівтаря і хто був її автором.

Маріса Беренсон у день весілля / © Getty Images

Маріса Беренсон у день весілля / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
104
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