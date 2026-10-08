Любить яскраві образи: королева Сільвія у фіолетовій сукні та блискучому жакеті з'явилася на форумі

Королева Сільвія / © Getty Images

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Її Величність прибула до Констанцу та на острів Майнау з нагоди десятої річниці діяльності німецького відділення фонду Mentor Foundation.

Королева одяглася в яскраву фіолетову сукню максі і жакет такого ж відтінку з блискучими елеїментами. Її волосся було укладене в стильну зачіску, на обличчі макіяж, що відповідає приводу, а у вухах сережки-висячки з камінням. Сільвія доповнила свій образ кількома золотими браслетами та маленьким золотим клатчем в руках, а також зробила манікюр у світлому відтінку та взула сріблясті туфлі на підборах.

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Королева Сільвія / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Сільвія та її чоловік король Карл Густав влаштували прийом для президента Естонії та його дружини, де Її Величність з'явилася у небесно-блакитному спідничному костюмі.

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