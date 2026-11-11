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Любить яскраві принти: король Чарльз вигуляв нову стильну краватку
Король Чарльз любить носити незвичайні краватки різних принтів та дизайнів.
Під час нещодавнього візиту до Антигуа та Барбуди, де королівське подружжя провело тур, король Чарльз III продемонстрував ще одну краватку, яку важко було не помітити.
Краватка — невід’ємна частина повсякденних та ділових образів короля. Цього разу монарх носив різнокольорову шовкову краватку з геометричним візерунком від американського люксового бренду Robert Talbott з лінійки Best of Class.
Різнокольорові прямокутні блоки зі смугастою текстурою в рожевих, помаранчевих, жовтих, блакитних та фіолетових відтінках мають дуже контрастний вигляд на тлі пісочного класичного костюма короля, який він носив з білою сорочкою та червоним маком пам’яті та нагрудною хусткою, що пасує за кольором.
Раніше ми розповідали, стільки коштують краватки короля Чарльза ІІІ.