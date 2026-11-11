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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
435
Час на прочитання
1 хв

Любить яскраві принти: король Чарльз вигуляв нову стильну краватку

Король Чарльз любить носити незвичайні краватки різних принтів та дизайнів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз III

Король Чарльз III / © ALS Association

Під час нещодавнього візиту до Антигуа та Барбуди, де королівське подружжя провело тур, король Чарльз III продемонстрував ще одну краватку, яку важко було не помітити.

Краватка — невід’ємна частина повсякденних та ділових образів короля. Цього разу монарх носив різнокольорову шовкову краватку з геометричним візерунком від американського люксового бренду Robert Talbott з лінійки Best of Class.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Різнокольорові прямокутні блоки зі смугастою текстурою в рожевих, помаранчевих, жовтих, блакитних та фіолетових відтінках мають дуже контрастний вигляд на тлі пісочного класичного костюма короля, який він носив з білою сорочкою та червоним маком пам’яті та нагрудною хусткою, що пасує за кольором.

Король Чарльз III і королева Камілла / © Instagram британської королівської сім'ї

Король Чарльз III і королева Камілла / © Instagram британської королівської сім'ї

Раніше ми розповідали, стільки коштують краватки короля Чарльза ІІІ.

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