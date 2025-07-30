Принцеса Леонор / © Associated Press

Реклама

19-річна спадкоємиця іспанського престолу часто з’являється на публічних заходах із пучками на голові. Вона збирає волосся туго на потилиці, роблячи гладкий пучок. Це ідеальна зачіска для навчання чи офіційного кролівського заходу, як, наприклад, нещодавно премія «Принцеси Жирони». На ній Леонор з’явилася з таким пучком.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Також старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI любить носити розпущене волосся, укладаючи його легкими хвилями. Це прекрасне укладання для теплої пори року та для заходів на свіжому повітрі.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Рідше Леонор просто носить рівне розпущене волосся, як її сестра інфанта Софія, яка взагалі дуже рідко змінює зачіски і ми раніше розповідали чому.

Реклама

Принцеса Леонор / © Getty Images

А ще принцеса іноді зав’язує своє волосся у високий чи низький хвіст. У неї густе русяве волосся і світле пасма спереду, яке в такій зачісці має ідеальний вигляд.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Associated Press

Принцеса Леонор / © Associated Press