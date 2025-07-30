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Любить хвости, пучки та локони: розглядаємо улюблені зачіски спадкоємиці іспанського престолу — принцеси Леонор
На відміну від своєї молодшої сестри, інфанти Софії, принцеса Леонор любить експериментувати з зачісками.
19-річна спадкоємиця іспанського престолу часто з’являється на публічних заходах із пучками на голові. Вона збирає волосся туго на потилиці, роблячи гладкий пучок. Це ідеальна зачіска для навчання чи офіційного кролівського заходу, як, наприклад, нещодавно премія «Принцеси Жирони». На ній Леонор з’явилася з таким пучком.
Також старша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI любить носити розпущене волосся, укладаючи його легкими хвилями. Це прекрасне укладання для теплої пори року та для заходів на свіжому повітрі.
Рідше Леонор просто носить рівне розпущене волосся, як її сестра інфанта Софія, яка взагалі дуже рідко змінює зачіски і ми раніше розповідали чому.
А ще принцеса іноді зав’язує своє волосся у високий чи низький хвіст. У неї густе русяве волосся і світле пасма спереду, яке в такій зачісці має ідеальний вигляд.