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Любить міні та грубе взуття: розглядаємо стильні луки леді Амелії Віндзор
Британська аристократка леді Амелія Віндзор — двоюрідна онукова племінниця королеви Єлизавети II — любить бувати у світському суспільстві.
Нещодавно 29-річна леді Амелія відвідувала Вімблдонський тенісний турнір і ми показували вам кілька її стильних образів. Дівчина любить обирати для виходів на публіку як сукні міні, так і максі. Ми вирішили зібрати деякі її луки, в яких Амелія з’являлася на різних заходах у добірку.
У такому образі Амелія відвідувала Вімблдонський тенісний турнір.
Аутфіт у чорному класичному кольорі, який дівчина обрала для виставки.
А як вам рожева міні-сукня з твіду? Ми звернули увагу, що Амелія любить поєднувати свої вбрання із взуттям на платформі або грубим взуттям.
Як, наприклад, ось тут, де легка салатова мінісукня, яку вона носила зі шкіряними лоферами від Miu Miu.
І тут знову улюблені лофери у поєднанні з пудрово-рожевою мініспідницею та курткою-бомбером.
І знову вони для виходу у світ у поєднанні з чорною мінісукнею на бретельках.
Мініспідниці також в улюбленцях у леді Амелії та високе взуття.
А для особливо урочистих виходів у її гардеробі завжди знайдеться пара взуття на підборах.