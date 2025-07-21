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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
468
Час на прочитання
1 хв

Любить міні та грубе взуття: розглядаємо стильні луки леді Амелії Віндзор

Британська аристократка леді Амелія Віндзор — двоюрідна онукова племінниця королеви Єлизавети II — любить бувати у світському суспільстві.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нещодавно 29-річна леді Амелія відвідувала Вімблдонський тенісний турнір і ми показували вам кілька її стильних образів. Дівчина любить обирати для виходів на публіку як сукні міні, так і максі. Ми вирішили зібрати деякі її луки, в яких Амелія з’являлася на різних заходах у добірку.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

У такому образі Амелія відвідувала Вімблдонський тенісний турнір.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Аутфіт у чорному класичному кольорі, який дівчина обрала для виставки.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

А як вам рожева міні-сукня з твіду? Ми звернули увагу, що Амелія любить поєднувати свої вбрання із взуттям на платформі або грубим взуттям.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Як, наприклад, ось тут, де легка салатова мінісукня, яку вона носила зі шкіряними лоферами від Miu Miu.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

І тут знову улюблені лофери у поєднанні з пудрово-рожевою мініспідницею та курткою-бомбером.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

І знову вони для виходу у світ у поєднанні з чорною мінісукнею на бретельках.

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Мініспідниці також в улюбленцях у леді Амелії та високе взуття.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

А для особливо урочистих виходів у її гардеробі завжди знайдеться пара взуття на підборах.

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