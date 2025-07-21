Любить міні та грубе взуття: розглядаємо стильні луки леді Амелії Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Нещодавно 29-річна леді Амелія відвідувала Вімблдонський тенісний турнір і ми показували вам кілька її стильних образів. Дівчина любить обирати для виходів на публіку як сукні міні, так і максі. Ми вирішили зібрати деякі її луки, в яких Амелія з’являлася на різних заходах у добірку.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

У такому образі Амелія відвідувала Вімблдонський тенісний турнір.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Аутфіт у чорному класичному кольорі, який дівчина обрала для виставки.

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Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

А як вам рожева міні-сукня з твіду? Ми звернули увагу, що Амелія любить поєднувати свої вбрання із взуттям на платформі або грубим взуттям.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Як, наприклад, ось тут, де легка салатова мінісукня, яку вона носила зі шкіряними лоферами від Miu Miu.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

І тут знову улюблені лофери у поєднанні з пудрово-рожевою мініспідницею та курткою-бомбером.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

І знову вони для виходу у світ у поєднанні з чорною мінісукнею на бретельках.

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Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Мініспідниці також в улюбленцях у леді Амелії та високе взуття.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

А для особливо урочистих виходів у її гардеробі завжди знайдеться пара взуття на підборах.