Любить носити рожеве: Зара Тіндалл знову справила фурор на публіці в Австралії

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара Тіндалл — як посол Magic Millions — та її чоловік Майк з’явилися на ще одному заході під час перегонів у Голд-Кост-Терф-Клубі.

44-річна королівська особа вийшла у світ у рожевій сукні з вишивкою від Rebecca Vallance з коротким рукавом, поєднуючи її з клатчем з лакованої шкіри крокодила кольору слонової кістки, широким капелюхом Sarah Cant і зі сріблястими туфлями-човниками Emmy London.

Свій чудовий образ Тіндалл доповнила сережками-підвісками Сalleija Jewels зі смарагдовим огранюванням, рожевими та білими діамантами та браслетом від цього ж бренду з білого золота з діамантами. А також вона зробила ніжний макіяж, а волосся зібрала в зачіску.

Майк Тіндалл також мав досить стильний вигляд. Він одягнув темно-сірий костюм у поєднанні з білою сорочкою, краваткою в принт і хусткою в дрібну квітку в нагрудній кишені. Такий аксесуар любить носити король Чарльз ІІІ.

Нагадаємо, на цьому самому заході ми бачили Зару у квітковій сукні-сорочці Aje та босоніжках Tommy Hilfiger нюдового кольору на платформі. Також Тіндалл любить носити плетені аксесуари, як, наприклад, сумку від Oroton.