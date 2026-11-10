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Любить паби і цей напій: що п'є майбутній король Британії – принц Уельський
Принц Вільям збирається поділитися новими подробицями свого суспільного та особистого життя в новому номері журналу Country Life, в якому він виступив як запрошений редактор.
Минулого місяця Вільям зустрівся з головним редактором журналу Country Life Марком Геджесом та відповідальною редакторкою Паулою Мінчин у Віндзорському замку, щоб попередньо ознайомитися з чернетками журналу, перевірити коректуру та макет.
Принц також стане зіркою обкладинки спеціального випуску, що вийде 11 листопада.
«Його запрошення як редактора журналу Country Life відображає прагнення прославити людей, місця та новаторські методи управління, які допомагають забезпечити майбутнє цієї країни для майбутніх поколінь», - йдеться про запрошення на цю роль принца Уельського.
Раніше цього року принц Вільям розповів про свою любов до пабів і поклявся захищати їх під час візиту до одного з лондонських пабів, де він розливав пиво та спілкувався з місцевими жителями.
Тоді він розповів Клему Огбоннайє, власнику паба Prince of Peckham у Південному Лондоні, що паби країни «дуже важливі» і «є місцем, де збирається місцева спільнота», і потребують нашого захисту.
Він сказав, що британські паби виступають у ролі «зв'язувальної ланки» у житті спільноти, додавши: «Саме люди — команда, яка працює в пабі, створюють її атмосферу».
Тоді ж Вільям розповів, якому напою він віддає перевагу пабі — це пінта сидру з льодом.
У новому випуску журналу шанувальники майбутнього короля, мабуть, дізнаються про нього ще якісь цікаві деталі, про які принц не розповідав раніше.
Колишній капітан збірної Англії та любитель садівництва сер Девід Бекхем також займався випуском журналу в жовтні минулого року. А гостьовий випуск 2022 року, присвячений 75-річчю Камілли, став найбільш продаваним за всю історію журналу, а на обкладинці була фотографія тогочасної герцогині Корнуолської, нині королеви Камілли, зроблена нинішньою принцесою Уельською, пише Mirror.
Король Чарльз, тоді ще принц Уельський, двічі був запрошеним редактором журналу Country Life: спочатку до свого 65-річчя у листопаді 2013 року, а потім до свого 70-річчя 2018 року. А 2020 року принцеса Анна виступила запрошеною редакторкою випуску, присвяченого її 70-річчю.