Любить паби і цей напій: що п'є майбутній король Британії – принц Уельський

Принц Вільям / © Getty Images

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Минулого місяця Вільям зустрівся з головним редактором журналу Country Life Марком Геджесом та відповідальною редакторкою Паулою Мінчин у Віндзорському замку, щоб попередньо ознайомитися з чернетками журналу, перевірити коректуру та макет.

Принц також стане зіркою обкладинки спеціального випуску, що вийде 11 листопада.

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Принц Вільям / © Getty Images

«Його запрошення як редактора журналу Country Life відображає прагнення прославити людей, місця та новаторські методи управління, які допомагають забезпечити майбутнє цієї країни для майбутніх поколінь», - йдеться про запрошення на цю роль принца Уельського.

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Раніше цього року принц Вільям розповів про свою любов до пабів і поклявся захищати їх під час візиту до одного з лондонських пабів, де він розливав пиво та спілкувався з місцевими жителями.

Тоді він розповів Клему Огбоннайє, власнику паба Prince of Peckham у Південному Лондоні, що паби країни «дуже важливі» і «є місцем, де збирається місцева спільнота», і потребують нашого захисту.

Він сказав, що британські паби виступають у ролі «зв'язувальної ланки» у житті спільноти, додавши: «Саме люди — команда, яка працює в пабі, створюють її атмосферу».

Тоді ж Вільям розповів, якому напою він віддає перевагу пабі — це пінта сидру з льодом.

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У новому випуску журналу шанувальники майбутнього короля, мабуть, дізнаються про нього ще якісь цікаві деталі, про які принц не розповідав раніше.

Принц Вільям / © Associated Press

Колишній капітан збірної Англії та любитель садівництва сер Девід Бекхем також займався випуском журналу в жовтні минулого року. А гостьовий випуск 2022 року, присвячений 75-річчю Камілли, став найбільш продаваним за всю історію журналу, а на обкладинці була фотографія тогочасної герцогині Корнуолської, нині королеви Камілли, зроблена нинішньою принцесою Уельською, пише Mirror.

Король Чарльз, тоді ще принц Уельський, двічі був запрошеним редактором журналу Country Life: спочатку до свого 65-річчя у листопаді 2013 року, а потім до свого 70-річчя 2018 року. А 2020 року принцеса Анна виступила запрошеною редакторкою випуску, присвяченого її 70-річчю.

Принцеса Анна, королева Камілла, король Чарльз / © Getty Images

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