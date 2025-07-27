Зоря Тіндалл / © Getty Images

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Зара Тіндал спортсменка, вона наїзниця і досі займається кінним спортом, хоча вже не так професійно, як раніше. Шорти — улюблений предмет її літнього гардеробу, адже в них комфортно та не спекотно.

Ми зібрали кілька виходів Зари Тіндалл у шортах різних кольорів та фасонів.

Зара і її чоловік Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Білі класичні шорти Зара носила у поєднанні з білою майкою та тонким бежевим поясом у відпустці в Австралії.

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Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Білі короткі шорти у поєднанні зі спортивною курткою Тіндал носила на гольф, де її чоловік Майк брав участь у змаганнях. Доповнили образ білі кеди.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Той самий образ на Зарі.

Зара Тіндалл / © Getty Images

У джинсовому луку Зара приїжджала провідати свою матір принцесу Анну після того, як її госпіталізували до клініки після травми голови.

Зара із сином Лукасом / © Getty Images

І ще трохи деніму. Це Зара та її син Лукас на спортивному заході, де вони зазвичай проводять час усією своєю великою родиною.

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Зара Тіндалл / © Getty Images

У Зари багато коротких шортів з деніму, носить вона їх часто у поєднанні з футболками та зручними кросівками.