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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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104
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2 хв

Любить цю рутину: Меган Маркл розповіла, як проводить ранок із дітьми

Меган Маркл у своїх численних інтерв’ю та подкастах вже неодноразово говорила про свою ранкову рутину. А тепер розповіла і про те, як починається її ранок із дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл

У своєму виступі на шоу Джеймі Керн Ліми Меган похвалила свою няню, яка дуже допомагає їй із дітьми. Герцогиня розповіла, що у її дітей принца Арчі та принцеси Лілібет «чудова» няня, яка працює із сім’єю вже п’ять років. Коли її запитали про розпорядок дня з дітьми, Меган відповіла:

«Цей ранок був незвичайним, тому що Арчі застудився і не пішов до школи, але я встаю о 6:30 і даю собі хвилину, щоб — я хотіла б сказати, що прокинулася і помедитувала — але я цього не роблю, у мене включені монітори, тому я можу чути обох дітей. Вони встають о 7-й, тому я даю собі трохи часу, щоб одягнути спортивний одяг, почистити зуби, підняти їх обох, одягнути їх, відвести вниз, приготувати сніданок, а потім, якщо я не розібрала їхні ланч-бокси напередодні ввечері, то роблю це».

Меган Маркл і Джеймі Керн Ліма

Меган Маркл і Джеймі Керн Ліма

Мати двох дітей додає, що їй подобається займатися такою рутиною.

«Мені подобається займатися ланч-боксами, це робить мене дуже щасливою, і я залишаю невелику записку в їхніх ланч-боксах… Якщо я не маю зустрічі вранці, то я намагаюся відвезти дітей до школи», — пише Daily Mail. «Вони у двох різних школах, тож це велике коло. Тому з 6:30 ранку, коли я відводжу дітей, я не буваю вдома до 9. А потім просто йду на зустрічі».

Раніше герцогиня Сассекська розповідала, який сніданок люблять їсти її чоловік Гаррі та син Арчі.

Меган і Гаррі / © Getty Images

Меган і Гаррі / © Getty Images

Тим часом, нагадаємо, принц Гаррі дав нове інтерв’ю, в якому відверто розповів, що засмучений тим, що його батько король Чарльз не хоче з ним розмовляти навіть телефоном. Герцог заявив, що прагне помиритися із сім’єю.

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