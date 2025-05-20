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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Любить цю справу: принцеса Євгенія розповіла про свою рутину з дітьми

Принцеса Йоркська Євгенія є матір’ю двох маленьких синів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія та її сини

Принцеса Євгенія та її сини / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія зізналася, що найбільше їй подобаються ті тижні, коли вона може бути вдома щовечора, в піжамі та проводити час зі своїми синами — 4-річним Августом та майже 2-річним Ернестом.

«Я приходжу з роботи, купаю хлопчиків у ванній, і мені не треба нікуди йти. Це так розслаблює», — прокоментувала принцеса під час рідкісного інтерв’ю в межах партнерства принцеси Йоркської з благодійною організацією Horatio’s Garden, про яку було оголошено на її сторінці в Instagram.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами Августом та Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами Августом та Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

Євгенія також розповіла, що передає свою пристрасть до мистецтва своїм дітям, намагаючись зайняти їх творчими заняттями у вихідні, жартома:

«Це заняття, які потребують зосередженості, вони можуть навіть сидіти нерухомо кілька хвилин», - каже принцеса про своїх дітей.

Нагадаємо, 2 жовтня 2018 року Євгенія вийшла заміж за Джека Бруксбенка. Їхній перший син Август народився у лютому 2021 року, а його молодший брат народився наприкінці травня 2023-го.

Принцеса Євгенія з синами Августом та Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

Принцеса Євгенія з синами Августом та Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

Незважаючи на те, що принцеса Євгенія є членом британської королівської родини і перебуває в центрі уваги громадськості, подробиці свого особистого життя вдома з чоловіком Джеком Бруксбенком вона зберігає в таємниці.

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