ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Любить тиху розкіш: сестра короля Іспанії вийшла в світ з сумкою за 3000 євро і в кольє Bulgari

Інфанта Єлена була присутня на церемонії вручення соціальних нагород Фонду Mapfre разом зі своєю матір’ю, королевою Софією.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Єлена

Інфанта Єлена / © Getty Images

Для світського виходу 61-річна Єлена обрала образ із розкішними аксесуарами. Вона була одягнена у яскравий помаранчевий жакет, спідницю з квітковим принтом та взута у шкіряні руді туфлі з перфорацією Manolo Blahnik. Але розкіш її образу була в деталях — сумці Loro Piana Sesia з коричневої шкіри з гладким атласним оздобленням, вартістю близько 3 тисяч євро та золотому кольє Bulgari. Це культова модель Monete, прикраса, просякнута історією та змістом.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Інфанта Єлена / © Getty Images

Як пояснює Девід Рато, експерт із королівських коштовностей та творець колекції «Spanish Royal Jewels», в інтерв’ю Vanitatis: «В основі прикрас Monete лежать монети античних цивілізацій. Bulgari задумав вдихнути в них нове життя, відправивши їх у чудові сучасні прикраси із золота та дорогоцінного каміння».

У випадку інфанти Єлени її прикраса з жовтого золота десятиліттями перебувала в її особистій колекції. Її мати — королева Софії — також має намисто з тієї ж колекції.

Присутність Єлени на заході не випадкова. Інфанта багато років обіймає посаду директорки соціальних та культурних проєктів у Фонді Mapfre, повністю присвячуючи себе цій справі.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

86-річна королева Софія цього дня мала не менш ефектний вигляд. Вона була в насичено червоному жакеті та блузці кольору слонової кістки. А свій образ доповнила численними прикрасами. На церемонії Софія вручила нагороди.

Тим часом, нагадаємо, король Філіп VI та королева Летиція вирушили до Бельгії, де зустрілися з бельгійським королівським подружжям.

Королева Матильда, король Філіп VI, король Філіп і королева Летиція / © Getty Images

Королева Матильда, король Філіп VI, король Філіп і королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie