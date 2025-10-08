Любить тиху розкіш: сестра короля Іспанії вийшла в світ з сумкою за 3000 євро і в кольє Bulgari

Інфанта Єлена / © Getty Images

Для світського виходу 61-річна Єлена обрала образ із розкішними аксесуарами. Вона була одягнена у яскравий помаранчевий жакет, спідницю з квітковим принтом та взута у шкіряні руді туфлі з перфорацією Manolo Blahnik. Але розкіш її образу була в деталях — сумці Loro Piana Sesia з коричневої шкіри з гладким атласним оздобленням, вартістю близько 3 тисяч євро та золотому кольє Bulgari. Це культова модель Monete, прикраса, просякнута історією та змістом.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Як пояснює Девід Рато, експерт із королівських коштовностей та творець колекції «Spanish Royal Jewels», в інтерв’ю Vanitatis: «В основі прикрас Monete лежать монети античних цивілізацій. Bulgari задумав вдихнути в них нове життя, відправивши їх у чудові сучасні прикраси із золота та дорогоцінного каміння».

У випадку інфанти Єлени її прикраса з жовтого золота десятиліттями перебувала в її особистій колекції. Її мати — королева Софії — також має намисто з тієї ж колекції.

Присутність Єлени на заході не випадкова. Інфанта багато років обіймає посаду директорки соціальних та культурних проєктів у Фонді Mapfre, повністю присвячуючи себе цій справі.

Королева Софія / © Getty Images

86-річна королева Софія цього дня мала не менш ефектний вигляд. Вона була в насичено червоному жакеті та блузці кольору слонової кістки. А свій образ доповнила численними прикрасами. На церемонії Софія вручила нагороди.

Тим часом, нагадаємо, король Філіп VI та королева Летиція вирушили до Бельгії, де зустрілися з бельгійським королівським подружжям.