Любить виділятися: принцеса Лаурентін вийшла в світ з темним манікюром і в ефектних сережках

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Дружина принца Нідерландів Костянтина, котрий є братом короля Віллема-Олександра, відвідала бібліотеку OBA Reigersbos на початку Національних днів читання в Амстердамі.

Принцеса мала досить ефектний вигляд, одягнувши бежевий топ та широкі штани, а зверху коротку куртку у звіриний принт. Її талію підкреслював широкий коричневий пояс, а в руці вона несла шкіряну коричневу сумку на короткій ручці. Також свій образ вона доповнила великими квітковими сережками-висячками, прикрасою на шиї та золотим браслетом на зап’ясті, а також кількома каблучками.

Лаурентін також мала красивий темний манікюр і легкий макікяж, що підкреслює її природні риси обличчя.

