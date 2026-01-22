ТСН у соціальних мережах

Любить виділятися: принцеса Лаурентін вийшла в світ з темним манікюром і в ефектних сережках

Нідерландська принцеса Лаурентін любить книжки так само, як і її невістка королева Максима.

Принцеса Лаурентін

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Дружина принца Нідерландів Костянтина, котрий є братом короля Віллема-Олександра, відвідала бібліотеку OBA Reigersbos на початку Національних днів читання в Амстердамі.

Принцеса мала досить ефектний вигляд, одягнувши бежевий топ та широкі штани, а зверху коротку куртку у звіриний принт. Її талію підкреслював широкий коричневий пояс, а в руці вона несла шкіряну коричневу сумку на короткій ручці. Також свій образ вона доповнила великими квітковими сережками-висячками, прикрасою на шиї та золотим браслетом на зап’ясті, а також кількома каблучками.

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Лаурентін також мала красивий темний манікюр і легкий макікяж, що підкреслює її природні риси обличчя.

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Принцеса Лаурентін / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, у якому стильному образі Лаурентін з’явилася на модному показі з дочкою.

