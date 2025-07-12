Любити бути яскравою і жіночною: образи принцеси Кейт на Вімблдоні

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Принцеса Кейт — велика шанувальниця тенісу — вона сама любить вийти на корт, а також регулярно відвідує Вімблдон і є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету і навіть грала на корті з професійною тенісисткою Еммою Радукану.

Напередодні появи принцеси Уельської на Вімблдоні 2025 давайте згадаємо її найяскравіші модні образи на цьому спортивному заході.

2011 рік

Після того як Кейт вийшла заміж за Вільяма, вона з’явилася в королівській ложі. Вона одягла білу плісовану сукню від Temperley London з оригінальними бретельками та багаторівневою спідницею. Вбрання Кейт тоді доповнила жакетом, клатчем та прикрасами принцеси Діани.

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Принцеса Кейт / © Associated Press

2012 рік

Цього разу Кейт одягла кремову сукню із пряжі з темно-синьою обробкою від Сари Бертон для Alexander McQueen. Вона була виконана у морському стилі.

Принцеса Кейт / © Associated Press

2014 рік

Спортивний турнір вона відвідала у літній сукні з англійською вишивкою від Zimmermann. Також на її руці був годинник від Cartier. У руці Кейт тримала сумку-віяло від Anya Hindmarch.

Принцеса Кейт / © Associated Press

У тому ж році вона одягла на Вімблдон сукню в принт від шотландського бренду Jonathan Saunders.

Принцеса Кейт / © Associated Press

2015

Принцеса носила яскраво-червону сукню від LKBennett у поєднанні з гламурним клатчем у хижий принт Diane von Furstenberg.

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Принцеса Кейт / © Associated Press

2016 рік

Кейт прийшла на змагання у принтованій сукні від Alexander McQueen. У руці вона несла невеликий клатч від LKBennett.

Принцеса Кейт / © Getty Images

2017 рік

Кейт одягла яскраву сукню у великий горошок від Dolce & Gabbana, яку доповнила сумкою від Victoria Beckham.

Принцеса Кейт / © Getty Images

2018 рік

Вона носила сукню з воланами і в оригінальний горошок від Jenny Packham, яку доповнила бежевою сумкою Dolce & Gabbana та годинником Cartier.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Однак того року на трибунах вона з’являлася неодноразово і також продемонструвала жовту сукню Dolce & Gabbana і ту саму сумку.

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Принцеса Кейт / © Getty Images

2019 рік

Кетрін обрала сукню насиченого зеленого кольору від Dolce&Gabbana з ґудзиками. Вбрання вона носила в поєднанні з сумкою від Dolce & Gabbana.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Того ж року вона продемонструвала ніжно-блакитну сукню від Emilia Wickstead, яка ідеально поєднувалась з її туфлями Aldo.

Принцеса Кейт / © Associated Press

2021 рік

Дружина принца Вільяма знову одягла улюблений горошок, але цього разу не сукню, а спідницю міді від Alessandra Rich, яку носила з футболкою та жакетом. З аксесуарів Кейт вибрала білу сумку від Mulberry та туфлі від Jimmy Choo.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Також 2021 Кетрін з’явилася в зеленій сукні від Emilia Wickstead довжини міді.

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Принцеса Кейт / © Getty Images

Третє вбрання Кетрін цього року було ніжно-рожевого кольору від бренду Beulah London.

Принцеса Кейт / © Getty Images

2022 рік

На Вімблдоні вона сяяла у блакитній сукні від Alessandra Rich. Сукня була в горошок і з рукавами три чверті, а ось на спідниці її прикрашали складки.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Того ж року Кейт одягла дуже яскраву сукню від Roksanda, яку доповнила взуттям від Gianvito Rossi.

Принцеса Кейт / © Associated Press

І ще одну сукня, але вже з оборками та баскою Кейт одягла від Alessandra Rich. Це було вбрання в горошок, яке вона доповнила прикрасами принцеси Діани.

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Принцеса Кейт / © Associated Press

2023 рік

Під час своєї першої появи того року вона продемонструвала зелено-білий блейзер від Balmain, який доповнила білою спідницею та взуттям від Gianvito Rossi.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Ще одне вишукане вбрання Кейт було вже кольору лайма. Принцеса одягла ансамбль від Self-Portrait, який доповнила улюбленими сережками від Cassandra Goad.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Третє вбрання принцеси Уельської було від Roland Mouret — сукня по фігурі смарагдового кольору, яка мала волани у верхній частині.

Принцеса Кейт / © Getty Images

2024 рік

Попри боротьбу з раком Кейт все ж таки з’явилася на публіці того року, але тільки один раз. Принцеса одягла фіолетову сукню Safiyaa з драпуванням і короткими рукавами.

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Принцеса Кейт / © Getty Images

Так само на багатьох вбраннях Кейт прикріплений невеликий бантик — це аксесуар данина поваги Всеанглійському клубу лаун-тенісу і крокету, місцю проведення щорічного чемпіонату Вімблдон, а Кейт є його покровителькою від 2016 року.

Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Getty Images Принцеса Уельська / © Associated Press Принцеса Уельська / © Getty Images