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Любити бути яскравою і жіночною: образи принцеси Кейт на Вімблдоні
Це невеликий путівник з образів, брендів та аксесуарів Кейт на знаменитому чемпіонаті з тенісу.
Принцеса Кейт — велика шанувальниця тенісу — вона сама любить вийти на корт, а також регулярно відвідує Вімблдон і є покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету і навіть грала на корті з професійною тенісисткою Еммою Радукану.
Напередодні появи принцеси Уельської на Вімблдоні 2025 давайте згадаємо її найяскравіші модні образи на цьому спортивному заході.
2011 рік
Після того як Кейт вийшла заміж за Вільяма, вона з’явилася в королівській ложі. Вона одягла білу плісовану сукню від Temperley London з оригінальними бретельками та багаторівневою спідницею. Вбрання Кейт тоді доповнила жакетом, клатчем та прикрасами принцеси Діани.
2012 рік
Цього разу Кейт одягла кремову сукню із пряжі з темно-синьою обробкою від Сари Бертон для Alexander McQueen. Вона була виконана у морському стилі.
2014 рік
Спортивний турнір вона відвідала у літній сукні з англійською вишивкою від Zimmermann. Також на її руці був годинник від Cartier. У руці Кейт тримала сумку-віяло від Anya Hindmarch.
У тому ж році вона одягла на Вімблдон сукню в принт від шотландського бренду Jonathan Saunders.
2015
Принцеса носила яскраво-червону сукню від LKBennett у поєднанні з гламурним клатчем у хижий принт Diane von Furstenberg.
2016 рік
Кейт прийшла на змагання у принтованій сукні від Alexander McQueen. У руці вона несла невеликий клатч від LKBennett.
2017 рік
Кейт одягла яскраву сукню у великий горошок від Dolce & Gabbana, яку доповнила сумкою від Victoria Beckham.
2018 рік
Вона носила сукню з воланами і в оригінальний горошок від Jenny Packham, яку доповнила бежевою сумкою Dolce & Gabbana та годинником Cartier.
Однак того року на трибунах вона з’являлася неодноразово і також продемонструвала жовту сукню Dolce & Gabbana і ту саму сумку.
2019 рік
Кетрін обрала сукню насиченого зеленого кольору від Dolce&Gabbana з ґудзиками. Вбрання вона носила в поєднанні з сумкою від Dolce & Gabbana.
Того ж року вона продемонструвала ніжно-блакитну сукню від Emilia Wickstead, яка ідеально поєднувалась з її туфлями Aldo.
2021 рік
Дружина принца Вільяма знову одягла улюблений горошок, але цього разу не сукню, а спідницю міді від Alessandra Rich, яку носила з футболкою та жакетом. З аксесуарів Кейт вибрала білу сумку від Mulberry та туфлі від Jimmy Choo.
Також 2021 Кетрін з’явилася в зеленій сукні від Emilia Wickstead довжини міді.
Третє вбрання Кетрін цього року було ніжно-рожевого кольору від бренду Beulah London.
2022 рік
На Вімблдоні вона сяяла у блакитній сукні від Alessandra Rich. Сукня була в горошок і з рукавами три чверті, а ось на спідниці її прикрашали складки.
Того ж року Кейт одягла дуже яскраву сукню від Roksanda, яку доповнила взуттям від Gianvito Rossi.
І ще одну сукня, але вже з оборками та баскою Кейт одягла від Alessandra Rich. Це було вбрання в горошок, яке вона доповнила прикрасами принцеси Діани.
2023 рік
Під час своєї першої появи того року вона продемонструвала зелено-білий блейзер від Balmain, який доповнила білою спідницею та взуттям від Gianvito Rossi.
Ще одне вишукане вбрання Кейт було вже кольору лайма. Принцеса одягла ансамбль від Self-Portrait, який доповнила улюбленими сережками від Cassandra Goad.
Третє вбрання принцеси Уельської було від Roland Mouret — сукня по фігурі смарагдового кольору, яка мала волани у верхній частині.
2024 рік
Попри боротьбу з раком Кейт все ж таки з’явилася на публіці того року, але тільки один раз. Принцеса одягла фіолетову сукню Safiyaa з драпуванням і короткими рукавами.
Так само на багатьох вбраннях Кейт прикріплений невеликий бантик — це аксесуар данина поваги Всеанглійському клубу лаун-тенісу і крокету, місцю проведення щорічного чемпіонату Вімблдон, а Кейт є його покровителькою від 2016 року.