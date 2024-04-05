Ліз Герлі несподівано прокоментувала "інтимний зв'язок" із принцом Гаррі

58-річна британська акторка висловилася про припущення, які обговорюють у пресі, нібито це вона і була тією "дорослою жінкою", про яку у своїх мемуарах писав принц Гаррі і яка позбавила його цноти.

"Це смішно!" — сказала Герлі. "Це все одно що сказати: "Він має чудовий вигляд. Він американець". О, це Енді Коен", — сказала Герлі. І, поклавши край пліткам раз і назавжди, Елізабет заявила: "Я ніколи в житті не зустрічала його (Гаррі)", посилається на її слова видання People.

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

В уривку своєї книжки, що широко обговорюється, герцог Сассекський написав про втрату цноти. Гаррі розповів, що ближче до кінця 2001 року, коли йому було 17, королівський помічник Марк Даєр приїхав відвідати його в Ітоні. Зустрівшись на обіді в міському кафе, принц Гаррі сказав, що був здивований, коли Марк прибув похмурим, і сказав, що прийшов дізнатися правду.

"Я підозрював, що він мав на увазі мою нещодавню втрату цноти. Безславний епізод із дорослою жінкою. Вона дуже любила коней і поводилася зі мною майже так само, як з молодим жеребцем", — писав він у книжці "Запасний". "Це була швидка поїздка, після якої вона шльопнула мене по дупі і відправила пастись", — написав принц Гаррі.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Публіка чомусь вирішила, що йшлося про британську акторку Елізабет Герлі. До речі, Ліз не знайома з Гаррі, але знайома з його братом принцом Вільямом та його батьком королем Чарльзом III.

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