Ліз Трасс та її реверанси у фотографіях: від зустрічі з Єлизаветою II до аудієнцій у Чарльза III

Сьогодні, 20 жовтня, прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що йде у відставку. Ми так і не змогли оцінити, чи удосконалила прем'єр-міністерка свої реверанси за цей недовгий термін своєї служби, але пропонуємо згадати деякі з них.

Перша аудієнція Елізабет Трасс у королеви Єлизавети II відбулася 6 вересня, за два дні до смерті монархині. Королева Єлизавета II тоді вперше не в Букінгемському палаці вітала нову прем'єрку і доручила їй сформувати уряд.

Елізабет Трасс та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Трасс стала 15-м і останнім прем'єр-міністром королеви і першою прем'єркою короля Чарльза III.

Вже на першій зустрічі з королем Елізабет Трасс продемонструвала, що тільки починає опановувати королівський етикет і мистецтво робити цей самий реверанс правильно.

Король Чарльз III та Ліз Трасс / Фото: Getty Images

Її останній публічний реверанс королю ми бачили зовсім нещодавно під час їхньої чергової аудієнції і, здається, Трасс робила певні успіхи в цьому. Це було 19 вересня, під час їхньої другої аудієнції в залі 1844 року в Букінгемському палаці в Лондоні.

Король Чарльз III та Елізабет Трасс / Фото: Getty Images

Відомо, що король проводить аудієнції зі своїм прем'єром щотижня. Але не завжди знімки цих зустрічей доступні для публіки.

Цікаво, хто ж стане другим прем'єр-міністром короля Чарльза III, який ще навіть не встиг коронуватися, а уже має познайомитися з новим прем'єром.

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