Лора в незручних човниках, а Том — стоптаних оксфордах: діти герцогині Камілли на службі Ордену Підв'язки

Як ми вже писали раніше цього року, День Підв'язки був особливим для Камілли, оскільки вона вперше взяла участь у ході Лицарів і дам із підв'язками після того, як була призначена королівською леді Ордену Підв'язки.
Герцогиню Корнуольську підтримував не лише її чоловік принц Чарльз, а й приїхали привітати і діти – Лора Лопес та Том Паркер-Боулз.
Дочка Камілли одягла сукню кольору ультрамарин, підібрала до неї темніший за тоном капелюшок-таблетку і взяла з собою кольоровий клатч. Її образ доповнювало кілька браслетів, годинник із чорним шкіряним ремінцем, браслет із написом "Mama", а також золота каблучка з красивим блакитним каменем.
Загалом 44-річна Лора мала чудовий вигляд, у неї був скромний макіяж та лаконічна зачіска. І єдине, що впало у вічі – туфлі. Або Лора натерла ноги або туфлі їй були замалі і навіть просто стояти в них не було комфортно.
47-річний Том Паркер-Боулз одягнув синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку, під костюм підібрав рожеві шкарпетки та взув чорні туфлі оксфорди, теж, до речі, не першої свіжості.
Нагадаємо, на службі також була присутня герцогиня Кембриджська та принц Вільям, принц Чарльз, принцеса Анна, графиня Софі Вессекська та принц Едвард. Королева Єлизавета II дивилася службу з Віндзорського замку і не була особисто на заході, хоча знімком в Instagram поділилася.
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