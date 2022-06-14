Лора в незручних човниках, а Том — стоптаних оксфордах: діти герцогині Камілли на службі Ордену Підв'язки

Як ми вже писали раніше цього року, День Підв'язки був особливим для Камілли, оскільки вона вперше взяла участь у ході Лицарів і дам із підв'язками після того, як була призначена королівською леді Ордену Підв'язки.

Герцогиню Корнуольську підтримував не лише її чоловік принц Чарльз, а й приїхали привітати і діти – Лора Лопес та Том Паркер-Боулз.

Дочка Камілли одягла сукню кольору ультрамарин, підібрала до неї темніший за тоном капелюшок-таблетку і взяла з собою кольоровий клатч. Її образ доповнювало кілька браслетів, годинник із чорним шкіряним ремінцем, браслет із написом "Mama", а також золота каблучка з красивим блакитним каменем.

Діти Камілли — Том та Лора / Фото: Getty Images

Загалом 44-річна Лора мала чудовий вигляд, у неї був скромний макіяж та лаконічна зачіска. І єдине, що впало у вічі – туфлі. Або Лора натерла ноги або туфлі їй були замалі і навіть просто стояти в них не було комфортно.

Лора Лопес, дочка герцогині Корнуольської / Фото: Getty Images

47-річний Том Паркер-Боулз одягнув синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку, під костюм підібрав рожеві шкарпетки та взув чорні туфлі оксфорди, теж, до речі, не першої свіжості.

Том Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Діти Камілли — Том та Лора / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на службі також була присутня герцогиня Кембриджська та принц Вільям, принц Чарльз, принцеса Анна, графиня Софі Вессекська та принц Едвард. Королева Єлизавета II дивилася службу з Віндзорського замку і не була особисто на заході, хоча знімком в Instagram поділилася.

Принц Чарльз, королева Єлизавета II та герцогиня Камілла / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

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