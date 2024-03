Лукасу сьогодні три: який вигляд має син Зари та Майка Тіндаллів

Він народився 21 березня 2021 року у сімейному будинку пари у Глостерширському маєтку. Зара не встигла доїхати до госпіталю через те, що пологи почалися стрімко, і народила сина вдома на підлозі у ванній кімнаті. Допомагала їй під час пологів подруга, а нині фрейліна її матері принцеси Анни — Доллі Мод.

Лукас Тіндалл з мамою Зарою / Фото: Getty Images

В одному з епізодів свого подкасту The Good, The Bad & The Rugby Майк розповів про цей "веселий" момент: "Пані Мод усвідомила, що ми не встигли б потрапити до лікарні вчасно. Вона побігла до спортзалу, взяла килимок, зайшла у ванну, поклала килимок на підлогу, поклала рушники...". На той момент Зара вже була у ванній, описує той день видання express.

Лукас Тіндалл / Фото: Getty Images

На щастя, акушерка, яка збиралася зустріти Тіндал у лікарні, була неподалік і змогла швидко під'їхати до будинку. Незабаром на допомогу Зарі приїхала ще одна акушерка.

Лукас Тіндалл / Фото: Getty Images

Лукаса назвали на честь його прадіда, принца Філіпа та батька Майка - Філіпа Тіндалла. Його повне ім'я Лукас Філіп Тіндалл.

Хлопчика хрестили того ж року разом із двоюрідним братом Августом Філіпом Бруксбенком, первістком принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Церемонія відбулася у Королівській каплиці Усіх Святих у Віндзорі.

На заході була присутня покійна королева Єлизавета, незважаючи на те, що на той момент її здоров'я почало погіршуватися.

Лукас Тіндалл / Фото: Getty Images

У Зари та Майка також є 10-річна донька Мія та 5-річна донька Лена.

Нагадаємо, Зара перенесла два викидні після народження старшої дочки Мії 2014 року і була першою королівською особою, яка відкрито розповіла про цей важкий досвід.

Зара і Майк Тіндалли з дочками / Фото: Associated Press

