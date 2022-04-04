"Ляпас для королеви": батько Меган Маркл знову розкритикував дочку та її чоловіка принца Гаррі

"Ляпас для королеви": батько Меган Маркл знову розкритикував дочку та її чоловіка принца Гаррі

На Меган та Гаррі знову обрушився шквал критики.

Цього разу виступив батько Меган Маркл — Томас, він розкритикував доньку, яка з ним не спілкується від моменту свого весілля з Гаррі 2018 року. Критикував через те, що пара не відвідала службу пам'яті на честь принца Філіпа, герцога Единбурзького.

У своєму YouTube-каналі Томас заявив, що немає жодного виправдання для пари. "Присутність, повага і дарування Божої благодаті принцу Філіпу за довічне служіння була дуже важливою для Її Величності, і їх неявка була ляпасом для королеви", - сказав батько Меган Маркл.

Герцог і герцогиня Сассекські залишилися у своєму маєтку в Монтесіто і не приїхали до Великої Британії нібито через те, що не почуваються там у безпеці. А сплатити приватну поліцейську охорону принцу Гаррі не дозволили. Однак це нісенітниця, адже того дня Вестмінстерське абатство охоронялося максимально потужно, адже там були присутні не лише члени британської королівської родини, а й інші європейські королівські особи.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Раніше королівські експерти всі як один заявили, що рішення Гаррі та Меган не коментували поминальну службу за принцом Філіпом було розцінено як зухвале та грубе.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Associated Press

Гості пам'ятної служби за принцом Філіпом також засудили рішення принца Гаррі відмовитись вшанувати пам'ять діда.

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