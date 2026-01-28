Лиса королева: в німецькому музеї з’явилася дуже дивна воскова фігура Єлизавети II

Фігура королеви Єлизавети II / © Getty Images

Реклама

Музей «Паноптикум» у Гамбурзі представив воскову фігуру покійної королеви Єлизавети II, але вона викликала багато суперечок серед публіки. Все через те, що фігура була зображена з неповною перукою і лисою ділянкою на маківці її голови, що багатьох обурило.

Музей пояснив причину такого дивного вибору. Це пов’язано з тим, що він використовує справжнє волосся, яке «дуже дороге», і тому воно є лише на тих частинах воскових фігур, які видно неозброєним оком.

Фігура королеви Єлизавети II / © Getty Images

Оскільки Єлизавета II носила безліч капелюхів, музей вирішив не доробляти перуку на маківці, тому що під час експозиції вона завжди буде захована під капелюхом.

Реклама

Керівна партнерка музею, докторка Сюзанна Фаєрбер повідомила Daily Mail, що творці експозиції «встановлюють лише ту кількість волосся, яку видно відвідувачам».

«Оскільки для наших воскових фігур ми використовуємо справжнє людське волосся, що дуже дорого, у деяких фігур у капелюхах волосся не повністю збереглося. Це воскова копія, а не справжня людина, і про це завжди треба пам’ятати», — прокоментувала вона.

Фігура королеви Єлизавети II / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала одна з несхожих на королеву воскових фігур у Ріо-де-Жанейро.