Лиса королева: в німецькому музеї з’явилася дуже дивна воскова фігура Єлизавети II
Воскова фігура покійної британської королеви змусить здригнутися публіку, адже вона має зовсім не такий вигляд, який мала Її Величність за життя.
Музей «Паноптикум» у Гамбурзі представив воскову фігуру покійної королеви Єлизавети II, але вона викликала багато суперечок серед публіки. Все через те, що фігура була зображена з неповною перукою і лисою ділянкою на маківці її голови, що багатьох обурило.
Музей пояснив причину такого дивного вибору. Це пов’язано з тим, що він використовує справжнє волосся, яке «дуже дороге», і тому воно є лише на тих частинах воскових фігур, які видно неозброєним оком.
Оскільки Єлизавета II носила безліч капелюхів, музей вирішив не доробляти перуку на маківці, тому що під час експозиції вона завжди буде захована під капелюхом.
Керівна партнерка музею, докторка Сюзанна Фаєрбер повідомила Daily Mail, що творці експозиції «встановлюють лише ту кількість волосся, яку видно відвідувачам».
«Оскільки для наших воскових фігур ми використовуємо справжнє людське волосся, що дуже дорого, у деяких фігур у капелюхах волосся не повністю збереглося. Це воскова копія, а не справжня людина, і про це завжди треба пам’ятати», — прокоментувала вона.
