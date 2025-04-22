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Лише два інгредієнти: якою була улюблена страва на обід у королеви Єлизавети II
Вчора, 21 квітня, ми могли б святкувати 99-річчя королеви Єлизавети ІІ, якби вона до нього дожила.
У покійної королеви була улюблена обідня страва, яка була дуже корисною.
Як розповіли колишні королівські кухарі, Єлизавета II часто їла смажену камбалу на обід поверх підкладки з млявого шпинату чи цукіні. Обід був не лише низькокалорійним, а й багатим на білок з великою кількістю необхідних поживних речовин. Вважається, що це одна з причин, через яку обідній прийом їжі був улюбленим для покійної королеви, яка дотримувалася дуже здорової дієти, пише express.
Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповів, що окрім її улюбленої страви на обід, вона також дуже любила філе з соусом із грибів та віскі на вечерю, особливо у поєднанні з олениною.
Відомо, що вона намагалася уникати крохмалистої їжі, такої як макарони та картопля, коли їла на самоті. Їла королева мало, але часто, тому на післяобідній чай вона любила шоколадний бісквітний торт та імбирний пиріг, а її улюблені сендвічі були з огірком, яйцем та копченим лососем.
Здорового раціону дотримується її син король Чарльз. Він відомий своєю любов’ю до здорової їжі, зокрема великої кількості риби та овочів.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, які продукти не їсть принцеса Уельська Кейт.