Лише два інгредієнти: якою була улюблена страва на обід у королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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У покійної королеви була улюблена обідня страва, яка була дуже корисною.

Як розповіли колишні королівські кухарі, Єлизавета II часто їла смажену камбалу на обід поверх підкладки з млявого шпинату чи цукіні. Обід був не лише низькокалорійним, а й багатим на білок з великою кількістю необхідних поживних речовин. Вважається, що це одна з причин, через яку обідній прийом їжі був улюбленим для покійної королеви, яка дотримувалася дуже здорової дієти, пише express.

Королева Єлизавета II / © Getty Images

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповів, що окрім її улюбленої страви на обід, вона також дуже любила філе з соусом із грибів та віскі на вечерю, особливо у поєднанні з олениною.

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Відомо, що вона намагалася уникати крохмалистої їжі, такої як макарони та картопля, коли їла на самоті. Їла королева мало, але часто, тому на післяобідній чай вона любила шоколадний бісквітний торт та імбирний пиріг, а її улюблені сендвічі були з огірком, яйцем та копченим лососем.

Здорового раціону дотримується її син король Чарльз. Він відомий своєю любов’ю до здорової їжі, зокрема великої кількості риби та овочів.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, які продукти не їсть принцеса Уельська Кейт.

Королева Єлизавета II з матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон і сестрою Маргарет / © Getty Images Королева Єлизавета II з матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон / © Getty Images Королева Єлизавета II з матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон / © Getty Images Принцеса Єлизавета II з сім'єю / © Getty Images Королева Єлизавета II зі своєю дочкою принцесою Анною / © Getty Images Королева Єлизавета II з матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон і сестрою принцесою Маргарет / © Getty Images Єлизавета Боуз-Лайон з батьками і сестрою / © Associated Press Принц Філіп і королева Єлизавета II з дітьми / © Associated Press Принцеса Маргарет, королева-мати і королева Єлизавета II / © Associated Press Єлизавета Боуз-Лайон з королевою Єлизаветою II / © Getty Images