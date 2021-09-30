Люб'язно фотографувалася з дітьми: королева Летиція приїхала до однієї з іспанських шкіл

Люб'язно фотографувалася з дітьми: королева Летиція приїхала до однієї з іспанських шкіл

Королева Іспанії Летиція сьогодні відвідує новий робочий захід у місті Аро.

49-річна Летиція взяла участь у відкритті професійних курсів у середній школі Сьюдад-де-Аро. На публіці Її Величність з'явилася в білій короткій блузі з об'ємними рукавами і гумкою на талії і чорних вузьких штанях, а взута в туфлі з відкритими п'ятами на невисоких підборах.

Королева Летиція / Getty Images

Її волосся було розпущене, на обличчі був легкий макіяж і захисна маска. Королева одягла золоті сережки-кільця, а також каблучку на вказівний палець від Karen Hallam. Її нігті були, як завжди, без покриття лаком і підстрижені дуже коротко.

Королева Летиція / Getty Images

Летиція охоче спілкувалася з дітьми і навіть фотографувалася, хоча раніше за таким заняттям рідко коли була помічена на публіці. Втім, під час пандемії дружина короля Філіпа VI не дозволяє собі з'явитися на заході без захисної маски, як це роблять багато інших членів європейських королівських родин.

Королева Летиція / Getty Images

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Образи королеви Летиції — дружини короля Іспанії Філіпа VI (16 фото)

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